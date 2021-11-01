Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.11.2021)

4 ноября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: эксперты поделятся секретами выбора ковров и правильного ухода за ними. Расскажут, как снять усталость глаз после работы за компьютером. А также – как правильно пользоваться линзами? Как выбрать теплый и модный шарф? Чем отличаются друг от друга палантин, снуд, скетч, муфта и горжетка? И каким оригинальным и вкусным грузинским блюдом из баклажанов можно порадовать семью и гостей?

Новый выпуск Полезной программы от 04.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.