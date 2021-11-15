Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 20.11.2021

Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 20.11.2021

В субботу, 20 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 9 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 20.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 9 выпуске проекта Всё для тебя

Даже прожив вместе несколько лет, все равно можно не знать друг друга по-настоящему. Герой этого выпуска – 25-летний моделист Дмитрий Кобылинский – работает в мастерской над созданием удивительного мира в миниатюре. И мечтает создать еще один мир – своей семьи. Но много ли он знает о своей избраннице – 26-летней Анне, работающей парикмахером?

Чтобы завоевать сердце любимой, Диме предстоит исследовать ее интересы, мысли и чувства. Больше узнать о ее симпатиях, мечтах и страхах. А еще – создать детальную «карту любви», чтобы потом провести свою девушку по настоящей стометровке счастья. Услышит ли он заветное «да»?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн после эфира на tv.ua.