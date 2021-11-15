Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 20.11.2021
В субботу, 20 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 9 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 20.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Даже прожив вместе несколько лет, все равно можно не знать друг друга по-настоящему. Герой этого выпуска – 25-летний моделист Дмитрий Кобылинский – работает в мастерской над созданием удивительного мира в миниатюре. И мечтает создать еще один мир – своей семьи. Но много ли он знает о своей избраннице – 26-летней Анне, работающей парикмахером?
Чтобы завоевать сердце любимой, Диме предстоит исследовать ее интересы, мысли и чувства. Больше узнать о ее симпатиях, мечтах и страхах. А еще – создать детальную «карту любви», чтобы потом провести свою девушку по настоящей стометровке счастья. Услышит ли он заветное «да»?
Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн после эфира на tv.ua.