Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 20.11.2021

15 ноября 2021 15:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 20.11.2021
Всё для тебя - смотреть онлайн выпуск от 20.11.2021
пресс-служба канала Интер

В субботу, 20 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» выйдет 9 выпуск легендарного проекта «Всё для тебя». Новый выпуск проекта Всё для тебя от 20.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 выпуске проекта Всё для тебя:

Даже прожив вместе несколько лет, все равно можно не знать друг друга по-настоящему. Герой этого выпуска – 25-летний моделист Дмитрий Кобылинский – работает в мастерской над созданием удивительного мира в миниатюре. И мечтает создать еще один мир – своей семьи. Но много ли он знает о своей избраннице – 26-летней Анне, работающей парикмахером?

Чтобы завоевать сердце любимой, Диме предстоит исследовать ее интересы, мысли и чувства. Больше узнать о ее симпатиях, мечтах и страхах. А еще – создать детальную «карту любви», чтобы потом провести свою девушку по настоящей стометровке счастья. Услышит ли он заветное «да»?

Новый выпуск проекта Всё для тебя смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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