Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.11.2021)

17 ноября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

эксперты расскажут, как выбрать экономичный и безопасный обогреватель. Объяснят, что такое цистит и как его избежать. Поделятся секретами красивых и ухоженных волос. И помогут выбрать модные и качественные носки. Кроме того, телезрители узнают, каким питательным салатом можно угостить семью и гостей в холодное время года.

Новый выпуск Полезной программы от 17.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.