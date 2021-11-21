Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.11.2021)

21 ноября 2021 21:25 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.11.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.11.2021)
пресс-служба канала Интер

17 ноября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

эксперты расскажут, как выбрать экономичный и безопасный обогреватель. Объяснят, что такое цистит и как его избежать. Поделятся секретами красивых и ухоженных волос. И помогут выбрать модные и качественные носки. Кроме того, телезрители узнают, каким питательным салатом можно угостить семью и гостей в холодное время года.

Новый выпуск Полезной программы от 17.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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