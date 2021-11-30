Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.11.2021)

30 ноября 2021 09:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.11.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.11.2021)
пресс-служба канала Интер

23 ноября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу покажут, как провести генеральную уборку и тем самым кардинально изменить свою жизнь. Расскажут, что такое LED-терапия и как с ее помощью можно избавиться от высыпаний на лице. Объяснят, как правильно ухаживать за зоной декольте. Покажут, на что обращать внимание при выборе мужских головных уборов. И научат готовить вкусное и оригинальное мясное рагу.

Новый выпуск Полезной программы от 23.11.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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