Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.12.2021)

23 декабря 2021 11:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.12.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.12.2021)
пресс-служба канала Интер

21 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, как выбрать эффективный и надежный увлажнитель воздуха. Покажут, как избавиться от сухости кожи. Объяснят, как быстро и просто можно сделать укладку для пышных и кучерявых волос. Проведут эксперимент, как можно использовать один костюм для разных мероприятий. А еще – научат готовить ветчину в медовой глазури по рецепту Гордона Рамзи.

Новый выпуск Полезной программы от 21.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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