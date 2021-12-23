Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.12.2021)

21 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, как выбрать эффективный и надежный увлажнитель воздуха. Покажут, как избавиться от сухости кожи. Объяснят, как быстро и просто можно сделать укладку для пышных и кучерявых волос. Проведут эксперимент, как можно использовать один костюм для разных мероприятий. А еще – научат готовить ветчину в медовой глазури по рецепту Гордона Рамзи.

Новый выпуск Полезной программы от 21.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.