Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 26.12.2021)

26 декабря 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 26.12.2021)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 26.12.2021)
пресс-служба

26 декабря в 21:00 на телеканале 1+1 в эфир выйдет концертное шоу «Вечер премьер с Катериной Осадчей».

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
Самый ожидаемый концерт года - «Вечер премьер с Катериной Осадчей». Феерическое музыкальное шоу уже стало хорошей традицией. В рамках концерта украинские суперзвезды представляют новые песни и поют уже известные и любимые всеми хиты. На этот раз шоу было посвящено новогодним праздникам. Артисты не только пели, но и поделились своими праздничными традициями. В праздничном концерте приняли участие: KADNAY и Lida Lee, MELOVIN, TVORCHI, БЕЗ Обмежень, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Michelle Andrade, Анна Буткевич, Wellboy, ВВ и другие.

Смотрите шоу «Вечер премьер с Катериной Осадчей» в 21:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

1+1 телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 Вечер премьер с Катериной Осадчей

Материалы по теме

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Новости

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Кинофантастика для вечера воскресенья: "Матрица" и "Матрица: Перезагрузка"
Анонсы на ТВ

Кинофантастика для вечера воскресенья: "Матрица" и "Матрица: Перезагрузка"Эксклюзив
София Ротару удивила сменой имиджа: Вернулась в 90-е
Новости

София Ротару удивила сменой имиджа: Вернулась в 90-е

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Поздравления с Днем Святого Николая в стихах и прозе

Поздравления с Днем Святого Николая в стихах и прозе
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK