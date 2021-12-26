Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 26.12.2021)

26 декабря в 21:00 на телеканале 1+1 в эфир выйдет концертное шоу «Вечер премьер с Катериной Осадчей».

Самый ожидаемый концерт года - «Вечер премьер с Катериной Осадчей». Феерическое музыкальное шоу уже стало хорошей традицией. В рамках концерта украинские суперзвезды представляют новые песни и поют уже известные и любимые всеми хиты. На этот раз шоу было посвящено новогодним праздникам. Артисты не только пели, но и поделились своими праздничными традициями. В праздничном концерте приняли участие: KADNAY и Lida Lee, MELOVIN, TVORCHI, БЕЗ Обмежень, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Michelle Andrade, Анна Буткевич, Wellboy, ВВ и другие.

Смотрите шоу «Вечер премьер с Катериной Осадчей» в 21:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.