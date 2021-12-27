Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2021)

27 декабря 2021 22:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2021)
пресс-служба

23 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  ксперты расскажут, как выбрать фильтр для очистки воды. Объяснят, сколько и какой жидкости нужно пить, чтобы оставаться здоровым. Поделятся советами, какие методы помогут улучшить контуры тела без пластической хирургии и чем хорош лимфодренаж. Расскажут, какие юбки в тренде в зимнем сезоне. А также – научат готовить согревающие витаминные напитки: сицилийский чай с облепихой и апельсином, чешский напиток «Горячее яблоко» и скандинавский глёг из клюквы.

Новый выпуск Полезной программы от 23.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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