Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2021)

23 декабря в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: ксперты расскажут, как выбрать фильтр для очистки воды. Объяснят, сколько и какой жидкости нужно пить, чтобы оставаться здоровым. Поделятся советами, какие методы помогут улучшить контуры тела без пластической хирургии и чем хорош лимфодренаж. Расскажут, какие юбки в тренде в зимнем сезоне. А также – научат готовить согревающие витаминные напитки: сицилийский чай с облепихой и апельсином, чешский напиток «Горячее яблоко» и скандинавский глёг из клюквы.

Новый выпуск Полезной программы от 23.12.2021 смотрите онлайн на tv.ua.