Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.01.2022)

18 января 2022 09:46 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.01.2022)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.01.2022)
пресс-служба канала Интер

18 января в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как делать покупки с удовольствием и при этом сохранять окружающую среду. Кроме того, в новом выпуске «Полезной программы» эксперты проекта раскроют секреты японского спокойствия, научат выбирать кисти для макияжа, покажут главный must have зимы – теплый свитер с веселыми принтами, и расскажут, как приготовить вкусный зимний напиток – какао.

Новый выпуск Полезной программы от 18.01.2022 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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