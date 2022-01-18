Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.01.2022)

18 января в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как делать покупки с удовольствием и при этом сохранять окружающую среду. Кроме того, в новом выпуске «Полезной программы» эксперты проекта раскроют секреты японского спокойствия, научат выбирать кисти для макияжа, покажут главный must have зимы – теплый свитер с веселыми принтами, и расскажут, как приготовить вкусный зимний напиток – какао.

Новый выпуск Полезной программы от 18.01.2022 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.