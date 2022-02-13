Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.02.2022)

10 февраля в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: эксперты поделятся советами, как обустроить в квартире мини-сад и какие деревья можно самостоятельно прорастить из косточки. Расскажут об эффективности популярной детокс-диеты на основе сока сельдерея. И еще – о правильном уходе за ресницами в зимний период. Также зрители узнают, как усилить образ модным нарядом в актуальном оттенке зеленого. И как можно удивить семью и гостей популярным салатом «Вальдорф».

Новый выпуск Полезной программы от 10.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.