Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.02.2022)

13 февраля 2022 13:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.02.2022)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.02.2022)
пресс-служба канала Интер

10 февраля в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  эксперты поделятся советами, как обустроить в квартире мини-сад и какие деревья можно самостоятельно прорастить из косточки. Расскажут об эффективности популярной детокс-диеты на основе сока сельдерея. И еще – о правильном уходе за ресницами в зимний период. Также зрители узнают, как усилить образ модным нарядом в актуальном оттенке зеленого. И как можно удивить семью и гостей популярным салатом «Вальдорф».

Новый выпуск Полезной программы от 10.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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