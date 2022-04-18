Говорить Україна. Хроніки незламності: дивитись випуск онлайн (ефір від 17.04.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Перша частина інтерв’ю Олексія Суханова із шоуменом Андрієм Данилко – відверто про крапки над «і» у спілкуванні з російським шоубізом, страхи колишніх колег по сцені та відверту позицію в російсько-українській війні. Творець бренду VERKA SERDUCHKA розповів, чому в пісні, що стала хітом Євробачення-2007, більше немає слів «Lasha Tumbai», про що мовчить Кіркоров та як можна боротися зі щоденним стресом у часи війни.
Новий випуск від 17.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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