Говорить Україна. Хроніки незламності: дивитись випуск онлайн (ефір від 17.04.2022)

18 апреля 2022 21:01 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: дивитись випуск онлайн (ефір від 17.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: повний випуск дивитись онлайн (ефір від 17.04.2022)
Пресслужба каналу Україна

17 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героєм випуску став шоумен Андрій Данилко.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Перша частина інтерв’ю Олексія Суханова із шоуменом Андрієм Данилко – відверто про крапки над «і» у спілкуванні з російським шоубізом, страхи колишніх колег по сцені та відверту позицію в російсько-українській війні. Творець бренду VERKA SERDUCHKA розповів, чому в пісні, що стала хітом Євробачення-2007, більше немає слів «Lasha Tumbai», про що мовчить Кіркоров та як можна боротися зі щоденним стресом у часи війни.

Новий випуск від 17.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Говорить Україна. Хроніки незламності: повний випуск дивитись онлайн (ефір від 16.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: повний випуск дивитись онлайн (ефір від 16.04.2022)
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