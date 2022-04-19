Говорить Україна. Хроніки незламності: Пекельний Маріуполь: множте Бучу на 10 (ефір від 18.04.2022)

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Ніхто не сподівався, що руйнування будуть майже тотальними, а виїхати з міста буде майже неможливо. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко поділився із Олексієм Сухановим розрахунками щодо ймовірної цифри загиблих мирних мешканців, яких не встигли поховати через активні вуличні бої, а також - подробицями воєнних злочинів, які окупанти та колаборанти продовжують коїти, взявши під контроль понад половину Маріуполя. Бойченко розповів про відомі йому факти вивезення тіл загиблих до Мангуша і розкрив подробиці використання окупантами мобільних крематоріїв.
Новий випуск від 18.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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