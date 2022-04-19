Говорить Україна. Хроніки незламності: Пекельний Маріуполь: множте Бучу на 10 (ефір від 18.04.2022)

19 апреля 2022 20:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: Пекельний Маріуполь: множте Бучу на 10 (ефір від 18.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: дивитись випуск онлайн (ефір від 18.04.2022)
Пресслужба каналу Україна

18 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героєм випуску став мер міста Маріуполь Вадим Бойченко.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Ніхто не сподівався, що руйнування будуть майже тотальними, а виїхати з міста буде майже неможливо. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко поділився із Олексієм Сухановим розрахунками щодо ймовірної цифри загиблих мирних мешканців, яких не встигли поховати через активні вуличні бої, а також - подробицями воєнних злочинів, які окупанти та колаборанти продовжують коїти, взявши під контроль понад половину Маріуполя. Бойченко розповів про відомі йому факти вивезення тіл загиблих до Мангуша і розкрив подробиці використання окупантами мобільних крематоріїв.

Новий випуск від 18.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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