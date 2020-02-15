Куда пойти в Киеве 15–16 февраля 2020 (афиша)

Вот и наступает самый романтичный уик-энд года.

В театрах и концертных залах Киева будут говорить, петь и танцевать о любви, такой разной, но такой необходимой всем нам, а на ВДНГ будет горячо от любящих сердец.

«Зимняя страна на ВДНГ»

● Где: метро «Выставочный центр»

● Когда: 14–16 февраля, с 10:00 до 22:00

● Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях — от 100 до 280 грн/ Купить билеты. Грядущие выходные на ВДНГ будет особенно теплым и душевным, ведь мы празднуем самый романтичный праздник зимы! Ко Дню влюбленных парк-фестиваль готовит для своих гостей множество приятных сюрпризов. Всех, кто хочет поучаствовать в установлении рекорда Украины по количеству пар, целующихся одновременно, приглашаем на каток 15 февраля в 18:00. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке. Также на ВДНГ будет свадьба. Местные жители – снеговички Добряк и Няша – обручились в новогоднюю ночь, и, конечно же, влюбленный Добряк не могу выбрать другую дату для бракосочетания. Так что готовьтесь дружно кричать «Горько!». Кроме того, на ВДНГ традиционно работают тюбинговые горки, веревочный парк Skypark, аттракционы, «Замок ледовых скульптур», контактный зоопарк Animal Park и тропическая ферма «Планета бабочек». #ПРОЛЮБОВ ● Где: Stereo Plaza

● Когда: 14 февраля, 19:00

● Сколько: 500–600 грн/ Купить билеты. 14 февраля самые романтичные коллективы Украины подарят всем – и тем, кто счастлив со своими любимыми, и тем, кто только ищет ту или того единственного – свой большой концерт #ПРОЛЮБОВ. С песнями группы «Друга Ріка» у многих из нас связаны воспоминания о первой влюбленности, расставаниях, страданиях и надеждах на счастье. Группа и ее лидер Валерий Харчишин по праву считаются одними из главных рок-романтиков на украинской сцене. Группа «Скрябін» – это большая любовь миллионов украинцев. Их песни всегда были #ПРОЛЮБОВ – к женщине, к своей творческой музе, к стране и к родным людям. А теперь они и #ПРОЛЮБОВ к Кузьме – музыканты продолжают работать вместе в память о своем лидере. С 2015 года «Скрябін» сотрудничал с разными вокалистами, уже два года партии Андрея Кузьменко исполняет Юрко-Yurcash Юрченко. Свои лиричные и вместе с тем драйвовые песни подарит зрителям и молодая группа LETAY. Ее фронтмен Илья Резников покорил украинцев песней «Кохайтесь», которая стала саундтреком к фильму «Свингеры-2», а также искренним признанием в любви «Мила моя», с которым он участвовал в нацотборе на «Евровидение-2019».

Спасательная квест-миссия «Малефисента. Магические создания»

● Где: ВДНГ, центр семейного досуга Teleport360

● Когда: 15, 16 февраля, 15:00

● Сколько: 300 грн/ Купить билеты.

В счастливом королевстве волшебницы Малефисенты произошла беда. Приспешники злой королевы Ингрид стремятся завладеть магическими умениями жителей болот. Бедняжки-феи перед своим исчезновением умудрились передать письмо, в котором просят о помощи и оставляют инструкции для спасателей. Героям предстоит спасти волшебную страну и вернуть всех ее обитателей домой.

Но самим им не справиться, поэтому ждут на подмогу юных гениев. Во время спасательной квест-операции участники будут охотиться на троллей, спасать фей от истребления, вызволять пленников из секретной лаборатории, пробираться сквозь огромную паутину и варить целебное снадобье.

Продолжительность программы – 75 минут, рекомендуемый возраст участников – от 5 до 11 лет.

Экскурсия «Киевские чудаки»

● Где: возле Национальной оперы Украины

● Когда: 15 февраля,13:00

● Сколько: 150 грн/ Купить билеты.

В жизни нам иногда встречаются люди, которых иначе как чудаками не назовешь. Они постоянно заняты какие-то непонятными опытами, исследованиями, провозглашают эксцентричные речи и организовывают странные мероприятия. Но, как ни странно, именно чудаки часто совершают великие открытия и дают толчок коренным изменениям в окружающем мире. Во время экскурсии посетителям расскажут об известных киевских чудаках, которые своей деятельностью преобразили облик столицы и вошли в историю города, став известными на весь мир.

Продолжительность экскурсии – 2,5 часа. Маршрут: Золотые ворота – ул. Ярославов вал – ул. Рейтарская – ул. Ивана Франко – Владимирский собор.

«Пластик Лайф»

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Когда: 15 февраля, 19:00

● Сколько: 200–500 грн/ Купить билеты.

Социальная трагикомедия в исполнении актеров театра Egoist на актуальную в наше время тему: готовы ли мы в век проникновения информации во все сферы жизни заглянуть в самые глубины своей души и признать свою сущность.

Компания давних друзей собралась на совместный ужин. Слово за слово, и вот у кого-то возникла идея сыграть в игру на откровение: каждый будет вслух читать все сообщения у себя на телефоне и ставить входящие звонки на громкую связь. И оказывается, что, с одной стороны, мы уже привыкли выставлять огромную часть нашей жизни напоказ – в тех же соцсетях, а с другой – стали даже более закрытыми, чем раньше. Ведь, как ни крути, всем и всегда есть что скрывать даже от самых близких.

Спектакль идет на русском языке, продолжительность – 1 час 30 минут.

«Муж моей жены»

● Где: Freedom Hall

● Когда: 15 февраля, 20:00

● Сколько: 550–800 грн/ Купить билеты.

Комедия по пьесе знаменитого хорватского драматурга Миро Гаврана. В ролях – известные актеры Олеся Жураковская, Владимир Горянский и Дмитрий Лаленков.

История о проводнице поезда Драгице, чей муж Креше – очень хозяйственный мужчина, который всегда всегда встречает свою половинку в сияющей чистотой квартире и с полным всяких вкусностей столом. Но однажды, пока Креше стирает и готовит в ожидании приезда жены, вместо нее внезапно является ее родственник Жакрец. Да не просто родственник, а… муж. И пока Драгица задерживается в дороге, двое мужчин много нового узнают о жизни своей благоверной...

Alyosha и Vlad Darwin

● Где: Международный центр культуры и искусств

● Когда: 16 февраля, 19:00

● Сколько: 200–1250 грн/ Купить билеты.

Певица Alyosha и композитор Влад Дарвин, подарившие поклонникам суперхит «Ти найкраща з людей», ко Дню святого Валентина подготовили потрясающе лиричное выступление. Дуэт представит свой новый альбом «Золота середина». Каждая композиция в этом сборнике – это исповедь влюбленного сердца, рассказ о тех преградах, которые стоят на пути двух людей к счастью. Страсть, одержимость, ревность, обиды, страх, сомнение, подозрения, предрассудки, разочарование – Alyosha и Vlad Darwin поют обо всем, что испытывает наши чувства на прочность.

Кроме песен из альбома «Золота середина» в программе концерта прозвучат новые сольные композиции звезд, а также несколько любимых хитов в новой интерпретации. Вместе с вокалистами публику порадуют причудливое световое шоу и виртуозные хореографические постановки.

Mgzavrebi

● Где: Atlas

● Когда: 16 февраля, 19:00

● Сколько: 690–1690 грн/ Купить билеты.

Яркий коллектив из Тбилиси, созданный в 2006 году, в своем творчестве соединяет традиционное грузинское пение и современное звучание национальных инструментов. Участники Mgzavrebi не относят свою музыку к определенному жанру или стилю, их композиции – это микс из зажигательных народных мотивов и современных аранжировок. За время своей творческой деятельности артисты успели поработать с Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе. Также они сотрудничали с украинской группой ТНМК – вместе записали песню Qari Qris и клип на нее.

В Киев горячие тбилисские парни везут свой новый, восьмой по счету, альбом GEO. Он такой же живой и легкий, как предыдущие релизы, но при это получился более чувственным и смелым. По словам фронтмена Гиги Дедаламазишвили, этой пластинкой они с коллегами открыли новую главу в своем творчестве, в которой грузинский фолк уступил место электрогитаре.