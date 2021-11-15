Оля Полякова стала «Новой Снежной Королевой»

Национальный Дворец искусств «Украина» представляет главную новогоднюю елку Украины.

С 24 декабря 2021 года по 6 января 2022 года на сцене Дворца «Украина» при поддержке платежной системы Mastercard и Ощадбанка состоятся премьерные показы новогоднего мюзикла для всей семьи – «Новая Снежная Королева».

Мюзикл бродвейского формата - в таком масштабе и для такой большой сцены будет представлен киевлянам и гостям столицы впервые в Украине на протяжении всей декады новогодних праздников.

Впервые в новом амплуа также выступит королева украинской сцены, непревзойденная Оля Полякова. «Мне очень приятно стать главной героиней этого праздничного шоу и скажу честно, что это была моя давняя мечта! Снежная королева всегда была для меня загадкой. Почему она такая величественная, но холодная? Разве у нее нет сердца? Какую тайну она скрывает? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем шоу! А еще приятно то, что наше шоу увидят тысячи детей, родители которых не могут позволить себе дорогие билеты, потому что, когда я была маленькой, на такие большие праздники в столице я попасть не могла... Также я очень рада, что у нас будет возможность приглашать на каждое шоу детей из интернатов и детских домов, лишенных родительской опеки. Поэтому я не раздумывала, и с удовольствием приняла предложение сыграть роль Снежной Королевы».

Для создания мюзикла задействована команда лучших постановщиков Украины: оригинальный сценарий написан лучшими авторами студии «Квартал 95», авторская музыка Дмитрия Саратского - одного из известнейших композиторов современной Украины, режиссером и хореографом шоу выступит Александр Лещенко, известный своими масштабными постановками в Украине и за ее пределами.

Эксклюзивную сценографию для шоу в течение нескольких месяцев разрабатывала крупнейшая в Украине компания по производству декораций – StarLight Scenery. Декорация в виде объемного трехъярусного и высокотехнологичного ледяного айсберга удивит даже самого искушенного зрителя.

В шоу примут участие лучшие цирковые артисты и танцоры Украины, среди которых специальные гости – уникальный танцевальный LED-коллектив из Днепра Light Balance (победители America's Got Talent, 2017).

Также зрителей ожидает потрясающий сюрприз – в неожиданной роли выступит один из самых ярких и эпатажных артистов современной украинской сцены.

Итак, по сюжету действие мюзикла разворачивается в современных просторах интернета в наши дни. Удивительная история приключений Кая зазвучит современно, динамично и актуально. Также появится любимец современных ребятишек, но неожиданный персонаж для этой сказки Ганса-Христиана Андерсена.

Произведение датского сказочника – гениально: детское, но при этом и самое взрослое в мире. Как и все гениальные произведения, эта сказка неисчерпаема во всех смыслах: она вечная и всегда новая, никогда не стареет и ничуть не надоедает. Особенно, когда к ее интерпретации подходят, как и подобает настоящему Дворцу – с размахом, выдумкой, пониманием продвинутости нового поколения зрителей, предлагая им крутые технологии, яркие декорации, цифровые экраны, динамичность, современное, яркое музыкальное и визуальное прочтение и впечатляющий креатив.

Новогодняя елка – давняя традиция Дворца «Украина», но в этом году мы выходим на новый уровень современных технологических шоу.

Тысячи зрителей всех возрастов окунутся в атмосферу новогодних праздников. За час до начала новогоднего мюзикла «Новая Снежная Королева» в фойе Дворца каждого ребенка ожидает множество активностей, яркие фотозоны, аниматоры и конкурсы.

Во время новогодних праздников и Рождества обязательно должно произойти чудо. И оно произойдет – именно во Дворце «Украина»!

Стоимость билетов: 150 – 750 грн

Заказ билетов здесь.

ВАЖНО! В связи с усиленными карантинными ограничениями в Киеве, согласно правилам посещения публичных мероприятий, обязательным условием доступа для зрителей на шоу является защитная маска и один из следующих документов:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия (посещения заведения);

- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия (посещения заведения);

- документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

- справку о недавно перенесенном заболевании, вызванном короновирусной инфекцией;

- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты).

Если у зрителей нет вышеперечисленных документов, они смогут сделать экспресс-тест по льготной цене перед началом мероприятия прямо в помещении Дворца «Украина».

Вышеперечисленные ограничения, не относятся к лицам моложе 18 лет. В случае посещения мероприятия лицами младше 18 лет, необходимо предъявить документы, подтверждающие возраст.

Оля Полякова стала «Новой Снежной Королевой» / предоставлено рекламодателем

З 24 грудня 2021 року по 6 січня 2022 року на сцені Палацу «Україна» за підтримки платіжної системи Mastercard та Ощадбанку - відбуватимуться прем'єрні покази новорічного мюзиклу для всієї родини – «Нова Снігова Королева».

Мюзикл бродвейського формату - у такому масштабі і для такої великої сцени буде презентований киянам та гостям столиці вперше в Україні протягом усієї декади новорічних свят.

Вперше у новому амплуа також виступить королева української сцени, неперевершена Оля Полякова.

«Мені дуже приємно стати головною героїнею цього святкового шоу і скажу чесно, що то була моя давня мрія! Снігова Королева завжди була для мене загадкою. Чому вона така велична, але холодна? Хіба в неї немає серця? Яку таємницю вона приховує? Відповідь на це питання ви знайдете в нашому шоу! А ще приємно те, що наше шоу побачать тисячі дітей, батьки яких не можуть дозволити собі дорогі квитки, тому що коли я була маленькою, на такі великі свята у столиці я потрапити не могла... Також я дуже рада, що ми матимемо можливість запрошувати на кожне шоу діток з інтернатів та дитячих будинків, які позбавлені батьківської опіки. Саме тому я не вагалася та із задоволенням прийняла пропозицію зіграти роль Снігової Королеви».

Для створення мюзиклу задіяна команда кращих митців України: оригінальний сценарій написаний кращими авторами студії «Квартал 95», авторська музика - одного з відомих композиторів сучасної України Дмитра Саратського, режисером і хореографом шоу виступить Олександр Лещенко, відомий своїми масштабними постановками в Україні та за її межами.

Ексклюзивну сценографію та декорації для шоу протягом декількох місяців розробляла найбільша в Україні компанія з виробництва декорацій - StarLight Scenery. Цей об'ємний триярусний та високотехнологічний крижаний айсберг вразить навіть найвибагливішого глядача.

В шоу візьмуть участь найкращі циркові артисти і танцюристи України, серед яких спеціальні гості - унікальний танцювальний LED-колектив із Дніпра Light Balance (переможці America's Got Talent, 2017).

Також глядачів очікує приголомшливий сюрприз - в неочікуваній ролі виступить один із найяскравіших і епатажних артистів сучасної української сцени.

Отже, за сюжетом дія мюзиклу розгортається у сучасних просторах інтернету в наші дні. Дивовижна історія пригод Кая – зазвучить сучасно, динамічно й актуально. Також з'явиться улюбленець дітлахів, але несподіваний персонаж для саме цієї казки Ганса-Християна Андерсена.

Твір данського казкаря – геніальний: дитячий та найдоросліший у світі. Як усі геніальні твори, ця казка невичерпна за своїми сенсами: вона вічна і завжди нова, ніколи не старіє й анітрохи не набридає. Особливо, коли до її інтерпретації підходять, як і личить справжньому Палацу – з розмахом, вигадливістю, розумінням просунутості нового покоління глядачів й, пропонуючи їм круті технології, яскраві декорації, цифрові екрани, динамічність, сучасну й яскраву музичну, візуальну мову і вражаючий креатив.

Новорічна ялинка – давня традиція Палацу «Україна», але цьогоріч ми виходимо на новий рівень сучасних технологічних шоу.

Тисячі глядачів різного віку поринуть в атмосферу новорічних свят. За годину до початку новорічного мюзиклу «Нова Снігова Королева» у фойє Палацу на кожну дитину чекатимуть безліч активностей, яскраві фотозони, аніматори і конкурси.

Під час новорічних свят і Різдва обов’язково має статися диво. І воно станеться – саме в Палаці «Україна»!

Вартість квитків: 150 - 750 грн

ВАЖЛИВО! У зв’язку із посиленими карантинними обмеженнями у Києві, за правилами відвідування публічних заходів, обов’язковою умовою доступу для глядачів на шоу є наявність захисної маски та одного з наступних документів:

- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу);

- негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу);

- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

- довідку про нещодавно перенесене захворювання, спричинене короновірусною інфекцією;

- міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати).

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Якщо у глядачів немає перелічених вище документів, вони зможуть зробити експрес-тест за пільговою ціною перед початком заходу – просто у приміщенні Палацу «Україна».

Перелічені вище обмеження, не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років, необхідно мати документи, що підтверджують вік.