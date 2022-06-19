Співачка Entely презентувала ліричний сингл до Дня батька Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Співачка Entely презентувала ліричний сингл до Дня батька Пресслужба

Учасниця шоу Голос країни-12, співачка Entely, присвятила пісню в першу чергу своєму татусю, а також всім батькам України, які піклуються про своїх дітей.