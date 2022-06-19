Співачка Entely презентувала ліричний сингл до Дня батька
Учасниця шоу Голос країни-12, співачка Entely, присвятила пісню в першу чергу своєму татусю, а також всім батькам України, які піклуються про своїх дітей.
Так склалось, що тато виховував мене з братом один. Він намагався дати максимум, щоб ми ніколи не відчували себе самотніми. Саме від батька йде моя творчість, моя свобода й моя внутрішня чистота. Зараз мій тато у теробороні і я неймовірно пишаюсь ним. Він є прикладом для мене! Кожній дитині нелегко без батька, кожному татусеві ще складніше. Вони захищають нашу країну. Я вдячна вам за любов, за турботу й повертайтеся швидше до своїх родин!” – співачка Entely.
Також Entely зняла лірик відео, яке частково створено із документальних кадрів перегляду фотоматеріалів із дитинства. Щирі емоції та спогади зафільмував хлопець співачки.
Ми не планували знімати відео, все вийшло якось само по собі. У нас були круті світлини і ми поєднали їх кадри, які відзняли спеціально для лірик відео. Дане поєднання дуже чітко передало настрій пісні та мої справжні емоції. Я переглядала фото, коли ми з братом були маленькі, коли тато робив все можливе, щоб ми були щасливі. У нього це вдалося і тепер це моя задача – зробити все для нього”.
Пісня була написана українською мовою. Автором віршів виступила сама співачка, справжнє ім'я якої – Наташа Миколаєнко. Автор музики – Олександр Богданов. Трек було записано і спродюсовано в студії Q-lab. Сингл можна прослухати на всіх стрімінгових платформах. Частину отриманих коштів Entely перерахує на потреби ЗСУ.