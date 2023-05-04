ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»

4 мая 2023 14:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»
ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»
Пресслужба

«Романтик» – пісня співака ZLOTNYTSKYI про кохання, яке рятує, надає крила та завдяки якому людина отримує нові емоції та натхнення.

Читайте такожУкраїнський співак випустив весільний трек
Зовсім недавно ZLOTNYTSKYI презентував декілька нових синглів, які оцінили слухачі, а наразі випустив дебютний кліп на пісню «Романтик». Старт сольної кар’єри співак готував на березень 2022 року, але через повномасштабне вторгнення плани були змінені. 

Декілька місяців назад я вирішив повернутись до своїх планів запуску сольного проєкту. Довгий час мені здавалось, що моя музика не на часі, але після запуску першого синглу «Плинули» я зрозумів, що не треба відкладати своє життя на потім і вирішив випустити трек «Романтик», який вже більше року чекав свого часу, – поділився співак.

Підготовка до зйомок кліпу була дуже плідною, артист разом з режисером Евгеном Міроновим вибрали на роль головної героїні Юлію Шпілевую, яка передала потрібний характер на 100%. 

ZLOTNYTSKYI – музикант-інструменталіст, оперний співак з вищою освітою, екссоліст гурту «THE MEDS»

Створенням музичної частини займався незмінний для артиста саунд-продюсер Андрій Ігнатченко (студія IKSIY Music), відомий роботою з Віталієм Козловським, KAZKA, Іриною Білик та іншими.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ZLOTNYTSKYI

Матеріали на тему

ZLOTNYTSKYI презентував дебютну пісню про тернистий шлях кохання
Меломан

ZLOTNYTSKYI презентував дебютну пісню про тернистий шлях кохання
Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями
Новини

Андрій Бєдняков зустрівся з дітьми-переселенцями
Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь
ЗОЖ

Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь
Для чого потрібний відіграш бездепозитного бонусу в онлайн-казино України
Новини

Для чого потрібний відіграш бездепозитного бонусу в онлайн-казино УкраїниРеклама
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Для чого потрібний відіграш бездепозитного бонусу в онлайн-казино України

Для чого потрібний відіграш бездепозитного бонусу в онлайн-казино України
Віктор Павлік поділився, чим займається з маленьким Михайлом у вільний від роботи час

Віктор Павлік поділився, чим займається з маленьким Михайлом у вільний від роботи час
Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички

Віталіна Біблів розповіла про свої харчові звички
ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»

ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»

Популярне відео

ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»

ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»
Український співак випустив весільний трек

Український співак випустив весільний трек
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання

ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK