ZLOTNYTSKYI презентував нову роботу «Романтик»

«Романтик» – пісня співака ZLOTNYTSKYI про кохання, яке рятує, надає крила та завдяки якому людина отримує нові емоції та натхнення.

Зовсім недавно ZLOTNYTSKYI презентував декілька нових синглів, які оцінили слухачі, а наразі випустив дебютний кліп на пісню «Романтик». Старт сольної кар’єри співак готував на березень 2022 року, але через повномасштабне вторгнення плани були змінені.

Декілька місяців назад я вирішив повернутись до своїх планів запуску сольного проєкту. Довгий час мені здавалось, що моя музика не на часі, але після запуску першого синглу «Плинули» я зрозумів, що не треба відкладати своє життя на потім і вирішив випустити трек «Романтик», який вже більше року чекав свого часу, – поділився співак.

Підготовка до зйомок кліпу була дуже плідною, артист разом з режисером Евгеном Міроновим вибрали на роль головної героїні Юлію Шпілевую, яка передала потрібний характер на 100%.

ZLOTNYTSKYI – музикант-інструменталіст, оперний співак з вищою освітою, екссоліст гурту «THE MEDS»

Створенням музичної частини займався незмінний для артиста саунд-продюсер Андрій Ігнатченко (студія IKSIY Music), відомий роботою з Віталієм Козловським, KAZKA, Іриною Білик та іншими.