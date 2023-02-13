ZLOTNYTSKYI презентував дебютну пісню про тернистий шлях кохання

13 февраля 2023 13:43 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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ZLOTNYTSKYI презентував дебютну пісню про тернистий шлях кохання
ZLOTNYTSKYI презентував дебютну пісню про тернистий шлях кохання
Пресслужба

«Плинули» – пісня співака ZLOTNYTSKYI про нелегкий та інколи тернистий шлях кохання.

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Про момент, коли близькі люди раптом втрачають порозуміння та віддаляються один від одного, але справжнє кохання завжди знайде вихід.

ZLOTNYTSKYI презентував перший сольний сингл «Плинули». Музичну роботу співак готовув ще до початку війни, але через повномаштабшне вторгнення плани були раптово призупинені.

Свій перший сольний трек я планував випустити ще в 2022, але війна внесла корективи в мою творчість. Минулий рік я провів у волонтерстві та робив і роблю все від мене залежне, щоб наблизити нашу перемогу. Пісня «Плинули» була готова та чекала свого часу, але зараз вона має зовсім інший сенс для мене. Не дивлячись на важливість стосунків у цей нелегкий час, буває і інша сторона, коли закохані зіштовхуються зі труднощами. Коли виникає стіна непорозумінь, яка заважає розділити біль один з одним. На жаль, інколи потрібно відпустити кохану людину, щоб почати будувати нове життя, – поділився співак.

ZLOTNYTSKYI – музикант інструменталіст, оперний співак з вищою освітою, соліст гурту «THE MEDS» та волонтер.

Створенням музичної частини займався український саунд-продюсер Андрій Ігнатченко (студія IKSIY Music), відомий роботою з Віталієм Козловським, KAZKA, Іриною Білик та іншими.

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