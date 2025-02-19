MÉLOVIN презентував пісню і кліп про болючий досвід кохання

19 лютого 2025 16:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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MÉLOVIN презентував пісню і кліп про болючий досвід кохання
Співак MÉLOVIN
Пресслужба Нового каналу

Головний дрімер країни, популярний співак MÉLOVIN випустив пісню і кліп «Твоя вина». Для зйомок відео артист вирушив у рідну Одесу, на своє «місце сили».

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Нова робота MÉLOVIN «Твоя вина» – це своєрідне продовження хіта «Обиратиму себе», який артист виконав разом із переможницею шоу «Неймовірні дуети», співачкою ISKRA. 

В пісні «Обиратиму себе» ми зробили вибір на свою користь, і пішли зі стосунків, які нас руйнували, які були не комфортними. «Твоя вина» ж про життя, бо час від часу ми все одно відголосками, ехом із минулого згадуємо ці неприємні ситуації. У нас може бути все окей, можуть бути нові стосунки, але ж ми живі люди і нормально повертатися до пережитого болючого досвіду, боятися, щоб подібна ситуація не повторилася. Це все життєва історія, – коментує MÉLOVIN.

За словами артиста, нова пісня допоможе допрожити невдалий досвід і зробити правильні висновки, адже у суспільстві довго вирувало поняття, що у невдалих стосунках завжди винні обидва.

Через травматичний досвід ми починаємо порівнювати наслідки. Раніше я постійно чув цю фразу і сповідував її до одного моменту, до повторної зради. Коли, здавалося б, всі питання були вирішені. Тепер знаю точно – бувають ситуації, коли є винний і потерпілий. І нездоровою практикою лишається те, що ми продовжуємо розмивати кордони, розказуючи, що винні двоє, коли є один потерпілий. Це стосується не лише любовних стосунків, а і дружби, навіть політичних відносин… чого завгодно.

Співак MÉLOVIN / Пресслужба Нового каналу

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Для зйомок кліпу на пісню «Твоя вина» MÉLOVIN вирушив до рідної Одеси. Там команда обрала кілька цікавих локацій, серед яких: сухий лиман і пірс на одеському пляжі, який має особливе значення для співака. 

По-перше, він повʼязаний із моїм першим промовідео на дебютну пісню. По-друге, це місце – моє очищення. Щоразу, коли я приїжджаю в Одесу, їду саме на цей пірс. Там у свій час запускалися всі повітряні кульки на день народження і загадувалися всі бажання. І вони завжди здійснювалися. Завжди! Коли мені було погано, я приїздив туди просто, щоб постояти. Мені там добре. А ще цей пірс побачив кожну з моїх історій кохання. Це місце моєї сили! Він пронизує все моє життя, я завжди до нього повертаюся – у найщасливіші і в найболісніші моменти, – розповів MÉLOVIN про основну локацію кліпу “твоя вина”.

Нагадаємо, 

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