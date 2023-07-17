Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл
Співачка Ne Ta заспівала про важкий період у стосунках та присвятила пісню усім, чиї почуття не витримали випробувань воєнного часу.
Сингл «Давай кохати» від Тетяни Нестеренко, що виступає під псевдонімом Ne Ta, – чуттєва балада про емоційні гойдалки в стосунках.
Я з самого дитинства хотіла створювати авторську музику, але ніяк не виходило знайти потрібні слова і вдало покласти їх на мелодію. Першу пісню я написала, коли відкрились жахливі наслідки російської агресії на території Київщини. Тоді не вийшло записати її на студії, а через декілька місяців вирішила так і залишити трек в своєму архіві, – ділиться співачка.
«Давай кохати» народилася після ще однієї і вже особистої емоційної події – розриву з колишнім. Ne Ta розповідає, що останній рік в їхніх взаєминах став дуже важким: вони декілька разів розходились, намагались пропрацювати всі проблеми – і так по кругу.
Думаю, що всі проходять через подібний досвід, коли не хочеш втрачати кохану людину, але й разом не виходить побудувати міцні та здорові стосунки, – додає Ne Ta.
Виконавиця зізнається, що вже написала більше пʼяти ліричних треків, деякі з яких також презентує найближчим часом. Проте Ne Ta не хоче бути співачкою виключно сумних пісень і шукає себе в більш позитивному матеріалі.
«Давай кохати» вже можна слухати на всіх цифрових майданчиках за посиланням.