Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл

17 июля 2023 13:33 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл
Співачка Ne Ta
Пресслужба

Співачка Ne Ta заспівала про важкий період у стосунках та присвятила пісню усім, чиї почуття не витримали випробувань воєнного часу.

Читайте такожПолкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн
24 лютого 2022 року стало новою точкою відліку для всіх українців, яка надала нових сенсів життю. В багатьох закоханих людей взаємини вийшли на інший, вищий рівень. Водночас ми стали свідками того, як багато, здавалося б, міцних пар не змогли зберегти стосунки. 

Сингл «Давай кохати» від Тетяни Нестеренко, що виступає під псевдонімом Ne Ta, – чуттєва балада про емоційні гойдалки в стосунках.

Я з самого дитинства хотіла створювати авторську музику, але ніяк не виходило знайти потрібні слова і вдало покласти їх на мелодію. Першу пісню я написала, коли відкрились жахливі наслідки російської агресії на території Київщини. Тоді не вийшло записати її на студії, а через декілька місяців вирішила так і залишити трек в своєму архіві, – ділиться співачка.

«Давай кохати» народилася після ще однієї і вже особистої емоційної події – розриву з колишнім. Ne Ta розповідає, що останній рік в їхніх взаєминах став дуже важким: вони декілька разів розходились, намагались пропрацювати всі проблеми – і так по кругу.

Думаю, що всі проходять через подібний досвід, коли не хочеш втрачати кохану людину, але й разом не виходить побудувати міцні та здорові стосунки, – додає Ne Ta.

Виконавиця зізнається, що вже написала більше пʼяти ліричних треків, деякі з яких також презентує найближчим часом. Проте Ne Ta не хоче бути співачкою виключно сумних пісень і шукає себе в більш позитивному матеріалі. 

«Давай кохати» вже можна слухати на всіх цифрових майданчиках за посиланням.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

музика Ne Ta

Матеріали на тему

GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість
Меломан

GROSU у новій пісні розповіла про незаплановану закоханість
Учасник Голосу країни випустив трек-маніфест про силу кохання: «Якби не ти»
Меломан

Учасник Голосу країни випустив трек-маніфест про силу кохання: «Якби не ти»
ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
Меломан

ZLATA OGNEVICH та SHUMEI заспівали про кохання
Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»
Меломан

Роман Скорпіон випустив танцювальну версію пророчої пісні «Україна переможе»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Алла Мазур отримала особливий подарунок з фронту

Алла Мазур отримала особливий подарунок з фронту
10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк

10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк
Леся Нікітюк придбала авто для військових: «Донат у вигляді пікапа»

Леся Нікітюк придбала авто для військових: «Донат у вигляді пікапа»
Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Популярне відео

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн
Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл

Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл
Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK