Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл

Співачка Ne Ta заспівала про важкий період у стосунках та присвятила пісню усім, чиї почуття не витримали випробувань воєнного часу.

24 лютого 2022 року стало новою точкою відліку для всіх українців, яка надала нових сенсів життю. В багатьох закоханих людей взаємини вийшли на інший, вищий рівень. Водночас ми стали свідками того, як багато, здавалося б, міцних пар не змогли зберегти стосунки.

Сингл «Давай кохати» від Тетяни Нестеренко, що виступає під псевдонімом Ne Ta, – чуттєва балада про емоційні гойдалки в стосунках.

Я з самого дитинства хотіла створювати авторську музику, але ніяк не виходило знайти потрібні слова і вдало покласти їх на мелодію. Першу пісню я написала, коли відкрились жахливі наслідки російської агресії на території Київщини. Тоді не вийшло записати її на студії, а через декілька місяців вирішила так і залишити трек в своєму архіві, – ділиться співачка.

«Давай кохати» народилася після ще однієї і вже особистої емоційної події – розриву з колишнім. Ne Ta розповідає, що останній рік в їхніх взаєминах став дуже важким: вони декілька разів розходились, намагались пропрацювати всі проблеми – і так по кругу.

Думаю, що всі проходять через подібний досвід, коли не хочеш втрачати кохану людину, але й разом не виходить побудувати міцні та здорові стосунки, – додає Ne Ta.

Виконавиця зізнається, що вже написала більше пʼяти ліричних треків, деякі з яких також презентує найближчим часом. Проте Ne Ta не хоче бути співачкою виключно сумних пісень і шукає себе в більш позитивному матеріалі.

«Давай кохати» вже можна слухати на всіх цифрових майданчиках за посиланням.