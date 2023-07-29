Українська співачка та авторка пісень Esphyr вразила свою аудиторію новою піснею «Зоряне дитя»

Її інноваційний підхід та непередбачуваність у музичних творах знову здивували та зачарували.

Цього разу прем'єра нової пісні «Зоряне дитя» стала важливою подією на українській музичній сцені. Музикантка, яка неодноразово дивувала своїх шанувальників емоційними мелодіями та різноманітністю текстів, цього разу обрала цілісний гімн віри у себе, свої сили та сміливості. Пісня надихає кожну людину переступити поріг своїх обмежень, покинути тінь інших і відважно крокувати вперед до своєї великої мрії.

Неабияк важливим для співачки стало підростаюче покоління українців, яке виправдовує своє ім'я, – справжні зоряні діти, що втілюють силу духу, патріотизм та адаптивність в складних реаліях сучасності. Esphyr зрозуміла, що підтримка та мотивація для молоді є особливо важливими, тому прагне надати своїм прихильникам справжню духовну опору у вигляді своєї музики.

Творчий тандем Esphyr як режисера і талановитого оператора Павла Куришева продемострував відеороботу, яка має дещо автобіографічний характер. Вона відображає моменти з життя співачки, коли у дитинстві фізика була її улюбленим предметом, а перемога на конкурсі наукових робіт в Малій Академії Наук стала справжнім проривом. Відео також символічно відображає важливість авіації у житті Esphyr, яка є випускницею Авіаційного університету та пілотом. Літак у відео символізує натхнення та великі досягнення, які сприяють реалізації мрій.

Зустрівши виклики та труднощі на своєму творчому шляху, Esphyr завжди мала сміливість та наполегливість здолати їх завдяки своїй внутрішній впевненості та таланту. Визнання на європейській електронній сцені, співпраця з видатними діджеями та продюсерами, а також отримання освіти у відомих музичних закладах світу лише посилили її рішучість стати визнаною сольною артисткою і зробити вагомий внесок у розвиток української музики.

Вже – через 3 дні після прем'єри – 24 липня, світ побачив англомовний варіант пісні «Зоряне дитя» під назвою «Fighter», який не лише привернув увагу міжнародної аудиторії, але й ще більше розповів про сильну та талановиту музикантку з України, Esphyr. Кліп продовжує захоплювати глядачів, надаючи їм можливість пережити глибокі емоції та збагнути універсальність повідомлення пісні. Відеоробота майстерно відтворює суть композиції, підкреслюючи магію її слів та неповторну атмосферу.

«Fighter» стає новим кроком Esphyr у підкоренні світової музичної сцени, а також надихає мільйони людей з різних країн світу. Esphyr продовжує радувати своїх прихильників унікальним та емоційним звучанням, а «Зоряне дитя» стає ще одним яскравим етапом її успішної кар'єри у світі музики. Її мрія про завоювання великої сцени збулася, але Esphyr не зупиняється.