Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»

Латвійський співак Markus Riva презентує нову роботу «MADE in UA». Це музична підтримка України та її народу.

Читайте такожSHADU підкорила британський лейбл та презентувала мініальбом Не дивлячись на те, що Маркус Ріва – латвійський співак, становлення його як артиста відбулося саме в Україні. Участь у телевізійних талант-шоу, співпраця з Аланом Бадоєвим, концерти та тури різними куточками України.

З першого дня повномасштабного вторгнення Маркус відкрито підтримує Україну та допомагає.

Сьогодні Markus Riva презентує трек «MADE in UA», в який він вклав не лише підтримку країні, а й виразив свою вдячність та любов.

Мене як особистість і як творчу одиницю сформувала Україна та українські люди. Я довгий час жив в Україні, працював, любив та творив. Я ніколи не забуду щирість, великодушність та доброту українського слухача, який прийняв мене, латвійського хлопця, як рідного. Україна – це моя друга Батьківщина. Я буду її підтримувати все своє життя, тим паче у такий скрутний час, – ділиться співак.

«MADE in UA» – це танцювальна поп-пісня, в якій співак асоціює Україну із закоханою дівчиною, з якою він наразі в розлуці, а їхнє щире кохання «made in UA». Електронне звучання пісні, ліричність тексту та милозвучність голосу Маркуса надають треку життєстверджувальної сили та піднімають дух.

Я мрію заспівати цю пісню на великій сцені в Києві на честь перемоги України, – розповідає співак.

Прем'єра пісні відбудеться на благодійному фестивалі «Рандеву» Лайми Вайкуле в Юрмалі 29 липня. Фестиваль пройде на підтримку України.