Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»
Латвійський співак Markus Riva презентує нову роботу «MADE in UA». Це музична підтримка України та її народу.
З першого дня повномасштабного вторгнення Маркус відкрито підтримує Україну та допомагає.
Сьогодні Markus Riva презентує трек «MADE in UA», в який він вклав не лише підтримку країні, а й виразив свою вдячність та любов.
Мене як особистість і як творчу одиницю сформувала Україна та українські люди. Я довгий час жив в Україні, працював, любив та творив. Я ніколи не забуду щирість, великодушність та доброту українського слухача, який прийняв мене, латвійського хлопця, як рідного. Україна – це моя друга Батьківщина. Я буду її підтримувати все своє життя, тим паче у такий скрутний час, – ділиться співак.
«MADE in UA» – це танцювальна поп-пісня, в якій співак асоціює Україну із закоханою дівчиною, з якою він наразі в розлуці, а їхнє щире кохання «made in UA». Електронне звучання пісні, ліричність тексту та милозвучність голосу Маркуса надають треку життєстверджувальної сили та піднімають дух.
Я мрію заспівати цю пісню на великій сцені в Києві на честь перемоги України, – розповідає співак.
Прем'єра пісні відбудеться на благодійному фестивалі «Рандеву» Лайми Вайкуле в Юрмалі 29 липня. Фестиваль пройде на підтримку України.