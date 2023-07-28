Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»

28 июля 2023 11:54 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»
Markus Riva виразив підтримку та вдячність Україні у новій пісні «MADE in UA»
Пресслужба

Латвійський співак Markus Riva презентує нову роботу «MADE in UA». Це музична підтримка України та її народу.

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Не дивлячись на те, що Маркус Ріва – латвійський співак, становлення його як артиста відбулося саме в Україні. Участь у телевізійних талант-шоу, співпраця з Аланом Бадоєвим, концерти та тури різними куточками України.

З першого дня повномасштабного вторгнення Маркус відкрито підтримує Україну та допомагає.

Сьогодні Markus Riva презентує трек «MADE in UA», в який він вклав не лише підтримку країні, а й виразив свою вдячність та любов.

Мене як особистість і як творчу одиницю сформувала Україна та українські люди. Я довгий час жив в Україні, працював, любив та творив. Я ніколи не забуду щирість, великодушність та доброту українського слухача, який прийняв мене, латвійського хлопця, як рідного. Україна – це моя друга Батьківщина. Я буду її підтримувати все своє життя, тим паче у такий скрутний час, – ділиться співак.

«MADE in UA» – це танцювальна поп-пісня, в якій співак асоціює Україну із закоханою дівчиною, з якою він наразі в розлуці, а їхнє щире кохання «made in UA». Електронне звучання пісні, ліричність тексту та милозвучність голосу Маркуса надають треку життєстверджувальної сили та піднімають дух.

Я мрію заспівати цю пісню на великій сцені в Києві на честь перемоги України, – розповідає співак.

Прем'єра пісні відбудеться на благодійному фестивалі «Рандеву» Лайми Вайкуле в Юрмалі 29 липня. Фестиваль пройде на підтримку України.

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