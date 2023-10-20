Esphyr презентує нову роботу у співпраці з співзасновником Берлінського колективу XARMS

20 жовтня 2023 19:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Esphyr презентує нову роботу у співпраці з співзасновником Берлінського колективу XARMS
Esphyr презентує нову роботу у співпраці з співзасновником Берлінського колективу XARMS
Пресслужба

Співачка Esphyr презентує нам ремікс на свою неймовірну пісню "Сузір'я". Esphyr — співачка та композиторка, яка створює музику у жанрах поп, акустичний рок та електроніка.

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Популярна серед поціновувачів електронної музики та прихильників клубної культури. Її треки регулярно очолювали чарти Spotify та світового профільного рейтингу Beatport. Але з початку війни пісні співачки набули нового сенсу. Цей реліз підкреслює співпрацю співачки з талановитим продюсером Jandy, співзасновником Берлінського колективу XARMS. Їхня співпраця почалась вже давно, але вперше вони створили потужний та стильний ремікс українською мовою. 

Однією з місій співачки є популяризація солов’їної через найбільші світові танцювальні майданчики. Минулого літа ремікс пісні «Воїни Світла» від зірки лейблу Afterlife The Element лунав чи не на кожному фестивалі електронної музики Європи.

Пісня "Сузір'я" є важливим посланням про те, що саме в темряві ми найкраще бачимо світло. Вона розкриває особистий внутрішній світ співачки та її безмежну емпатію до тих, хто служить і рятує життя інших. У своїй пісні, Esphyr закликає ділитися своїм світлом, щирістю та теплом, що подібні речі рухають нас назустріч один одному. А єдність - рухає нас до Перемоги. Вона також надихає нас робити добро та посилювати світло в інших серцях. Ремікс на пісню "Сузір'я" додасть сяйва нашим дням, наснаги та сил розпалювати світло у собі та дарувати його іншим.

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музика Esphyr

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