MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем – відео

23 лютого 2024 16:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем – відео
MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем
Пресслужба

До другої річниці повномасштабного вторгнення MASHA DANILOVA записала акустичну версію пісні «Навіщо» у супроводі артиста Національної капели бандуристів Володимира Трибеля

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Сьогодні MASHA DANILOVA випустила акустичну версію своєї пісні «Навіщо» разом з артистом Національної капели бандуристів Володимиром Трибелем, який наразі є військовим, і присвятила цю роботу другій річниці повномасштабного вторгнення.

Пісня пронизана особистими переживаннями, які переслідували співачку з початку повномасштабної війни. А також висловлює підтримку всім українцям, які чекають на повернення своїх захисників із передової. 

Акустична версія – це друге життя і друге дихання для пісні «Навіщо», які подарували цій пісні чарівна бандура, талановитий, мужній захисник нас із вами – Володимир і нова я, доросла… та, яка чітко розуміє, про що співає, адже ця історія зараз стосується мене і моєї сімʼї безпосередньо, – розповідає MASHA DANILOVA.

Володимир Трибель KAPELA емоційно підсилює звучання цієї пісні і тим самим передає власні почуття та переживання щодо війни в нашій країні. Разом із Машею вони створили неймовірну роботу, яка дала не тільки іншого сенсу пісні «Навіщо», а й відгукнеться у серці кожного українця. 

Бандура в поєднанні з чарівним та потужним голосом Маші дали свій результат – на мою думку, вийшло гарно. Маша дуже влучно передає настрій пісні, я намагався і не заважати вокалу, але щоб і бандура співала, – коментує спільну роботу KAPELA

Прослухати акустичну версію пісні «Навіщо» можна на всіх музичних платформах.

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