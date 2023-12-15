MASHA DANILOVA в боксерських рукавичках розбила скло – відео

15 грудня 2023 14:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MASHA DANILOVA в боксерських рукавичках розбила скло – відео
MASHA DANILOVA випустила нову пісню та зняла незвичний для себе кліп
Пресслужба

Українська співачка MASHA DANILOVA випустила нову пісню«Звичайний» та кліп на неї.

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Маша з’явилася перед аудиторією в новому образі та здивувала своїх шанувальників. Це пісня про несправедливість, яка іноді трапляється з людьми. Коли дівчина відкривається, занурюється в почуття та віддає частинку душі, а хлопець просто користується нею та сприймає все це за досвід та черговий етап, у той час, як дівчина ж надає стосункам особливого значення. Цією роботою співачка хоче показати, що попри все завжди треба любити себе, пам’ятати про свою цінність та вчитися на помилках.

Кліп на пісню доволі незвичний для співачки. Там дівчина знялася у новому для себе образі. Разом з іншими героями Маша розкривала цю історію, переживала всі рядки пісні та доносила важливі меседжі. А кінець кліпу став дуже значущим та символічним. Маша в боксерських рукавичках розбила скло і почала новий етап життя, без розчарувань та болю. Ця робота має в собі глибокі думки, вона вчить кожну відпускати образи, сприймати все як досвід та вчитися жити з любов’ю до себе. 

Насправді це нова для мене робота, нові меседжі. Але я вважаю, що важливо про це говорити. На жаль, багато дівчат стикається з таким ставленням та за своє щире кохання отримують розбите серце й розчарування. А хочеться, щоб усі могли екологічно виходити з таких ситуацій та завжди вміли обирати себе. І звісно цією піснею хочу донести те, що незважаючи на біль, гіркий досвід та сліпе невзаємне кохання, кожна зможе знайти своє щастя, – коментує MASHA DANILOVA.

Пісню можна послухати на всіх музичних платформах, а кліп доступний на YouTube.

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