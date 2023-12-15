MASHA DANILOVA в боксерських рукавичках розбила скло – відео
Українська співачка MASHA DANILOVA випустила нову пісню«Звичайний» та кліп на неї.
Кліп на пісню доволі незвичний для співачки. Там дівчина знялася у новому для себе образі. Разом з іншими героями Маша розкривала цю історію, переживала всі рядки пісні та доносила важливі меседжі. А кінець кліпу став дуже значущим та символічним. Маша в боксерських рукавичках розбила скло і почала новий етап життя, без розчарувань та болю. Ця робота має в собі глибокі думки, вона вчить кожну відпускати образи, сприймати все як досвід та вчитися жити з любов’ю до себе.
Насправді це нова для мене робота, нові меседжі. Але я вважаю, що важливо про це говорити. На жаль, багато дівчат стикається з таким ставленням та за своє щире кохання отримують розбите серце й розчарування. А хочеться, щоб усі могли екологічно виходити з таких ситуацій та завжди вміли обирати себе. І звісно цією піснею хочу донести те, що незважаючи на біль, гіркий досвід та сліпе невзаємне кохання, кожна зможе знайти своє щастя, – коментує MASHA DANILOVA.
Пісню можна послухати на всіх музичних платформах, а кліп доступний на YouTube.