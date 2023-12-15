Співак Yogen змінює музичний та візуальний стиль

15 грудня 2023 13:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співак Yogen змінює музичний та візуальний стиль
Співак Yogen
Пресслужба

Співак Yogen та його музика стали «дорослішими» та свідомими, його треки ще більш співзвучні із настроєм та відчуттями аудиторії. Перша робота в новому звучанні – трек «Я буду тим».

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Сингл був спродюсований відомим українським саунд-продюсером Вадимом Лисицею. Автор музики – Антон Крайнов, автор слів – Бочковська Марія (RUMA).

«Я буду тим» – це меланхолійна поп-рок-балада про відносини між чоловіком та жінкою. Це сторітелінг від особи чоловіка, який з першого погляду закохався до безтями. У ліриці артист ділиться своїми особистими почуттями та переживаннями, загортаючи історію у зрозумілий зміст та музику, що створює особливу атмосферу. Брудні гітарні рифи, ритмічні барабани  та впізнаваний тембр Yogen – ось на чому побудований новий трек. Всі музичні інструменти були записані наживо, що надає треку рок-звучання. 

Сам трек «Я буду тим» побудований на музичному контрасті між куплетом та приспівом. Куплети – більш повітряні та спокійні, а приспіви – більш експресивні та яскраві.

Історія кохання від Yogen отримала візуалізацію. Над відеокліпом працював режисер Макс Сало, який співпрацює із топовими українськими артистами (Злата Огнєвіч, «Без Обмежень»). 

Відео вийшло інтригуючим та з елементами детективного трилеру. За сюжетом відео артист викрадає кохану і відвозить дівчину в ліс та викопує яму… Як виявилося – це креативна пропозиція руки та серця. Варто зазначити акторську гру співака, який із легкістю втілив у кліпі образ холодного вбивці-маніяка, який виявився просто до безтями закоханим хлопцем.

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