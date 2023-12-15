Співак Yogen змінює музичний та візуальний стиль

Співак Yogen та його музика стали «дорослішими» та свідомими, його треки ще більш співзвучні із настроєм та відчуттями аудиторії. Перша робота в новому звучанні – трек «Я буду тим».

Сингл був спродюсований відомим українським саунд-продюсером Вадимом Лисицею. Автор музики – Антон Крайнов, автор слів – Бочковська Марія (RUMA).

«Я буду тим» – це меланхолійна поп-рок-балада про відносини між чоловіком та жінкою. Це сторітелінг від особи чоловіка, який з першого погляду закохався до безтями. У ліриці артист ділиться своїми особистими почуттями та переживаннями, загортаючи історію у зрозумілий зміст та музику, що створює особливу атмосферу. Брудні гітарні рифи, ритмічні барабани та впізнаваний тембр Yogen – ось на чому побудований новий трек. Всі музичні інструменти були записані наживо, що надає треку рок-звучання.

Сам трек «Я буду тим» побудований на музичному контрасті між куплетом та приспівом. Куплети – більш повітряні та спокійні, а приспіви – більш експресивні та яскраві.

Історія кохання від Yogen отримала візуалізацію. Над відеокліпом працював режисер Макс Сало, який співпрацює із топовими українськими артистами (Злата Огнєвіч, «Без Обмежень»).

Відео вийшло інтригуючим та з елементами детективного трилеру. За сюжетом відео артист викрадає кохану і відвозить дівчину в ліс та викопує яму… Як виявилося – це креативна пропозиція руки та серця. Варто зазначити акторську гру співака, який із легкістю втілив у кліпі образ холодного вбивці-маніяка, який виявився просто до безтями закоханим хлопцем.