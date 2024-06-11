Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі

Такою співачку Yarosa Burnos ви давно не бачили!

Артистка, яка завоювала серця слухачів ритмічними поп-денс-треками, відкриває свою ліричну сторону та презентує чуттєву баладу «Місто».

Цей трек для мене став особливим, тому що над ним працювала команда мрії, – розповідає Yarosa Burnos.

Родзинкою пісні стало аранжування треку та його саунд-дизайн, які за своєю якістю та сучасним стилем ідуть на рівні зі звучанням популярних зарубіжних артистів. В чому ж секрет?

Мені випала честь працювати з аранжувальником поп-ікон світової сцени, такими як Justin Bieber, Katy Perry, Sia, Beyoncé... І яким було моє здивування, коли я знайшла не лише маестро своєї справи, а й рідну душу з України, – зазначає співачка.

Олександр Слінченко, працюючи більше 10 років зі знаменитим зарубіжним лейблом Sony Music та українськими топ-виконавцями, маючи статус «короля звучання», став наставником для Yarosa Burnos у формуванні її нового музичного стилю.

Я не випускаю відеокліп і не роблю акцент на візуал для цієї пісні. Я хочу, щоб слухач просто розчинився в сенсах лірики та якості звучання цієї роботи, – прокоментувала Yarosa Burnos.

Співачка також зізналась, що саме автором тексту синглу «Місто» став її найкращий друг з часів університету. Наразі Андрій Парфьонов є успішним автором пісень для найвідоміших артистів України.

Ця неймовірна атмосфера спогадів минулого, коли ми після навчання вечорами зависали на студії, коли писали пісні й шерили їх на нічних вечірках киівських стрітрейсерів, мріяли стати артистами і купити собі круті авто, але в той же час самі не вірили, що це можливо… І ось зараз ми зустрілись років так через 10 в українському шоу-бізнесі – в нових амплуа – і зрозуміли, що мрії все ж збуваються, – ділиться Yarosa Burnos.

Емоційне виконання пісні, глибокий текст, виразні вокальні партії, мелодійність – це те, чим відрізняється новий сингл співачки.

А ось свою любов до всього неординарного та екстравагантно-сучасного співачка проявила в креативах до нового синглу. Обкладинку до пісні «Місто» було згенеровано штучним інтелектом, який побачив артистку в образі стильної/сексуальної рок-зірки.