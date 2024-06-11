Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі

11 червня 2024 11:56 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі
Співачка Yarosa Burnos
Пресслужба

Такою співачку Yarosa Burnos ви давно не бачили!

Артистка, яка завоювала серця слухачів ритмічними поп-денс-треками, відкриває свою ліричну сторону та презентує чуттєву баладу «Місто». 

Цей трек для мене став особливим, тому що над ним працювала команда мрії, – розповідає Yarosa Burnos.
 

Родзинкою пісні стало аранжування треку та його саунд-дизайн, які за своєю якістю та сучасним  стилем ідуть на рівні зі звучанням популярних зарубіжних артистів. В чому ж секрет?

Мені випала честь працювати з аранжувальником поп-ікон світової сцени, такими як Justin Bieber, Katy Perry, Sia, Beyoncé... І яким було моє здивування, коли я знайшла не лише маестро своєї справи, а й рідну душу з України, – зазначає співачка.

Олександр Слінченко, працюючи більше 10 років зі знаменитим зарубіжним лейблом Sony Music та українськими топ-виконавцями, маючи статус «короля звучання», став наставником для Yarosa Burnos у формуванні її  нового музичного стилю.

Я не випускаю відеокліп і не роблю акцент на візуал для цієї пісні. Я хочу, щоб слухач просто розчинився в сенсах лірики та якості звучання цієї роботи, – прокоментувала Yarosa Burnos. 

Співачка також зізналась, що саме автором тексту синглу «Місто» став її найкращий друг з часів університету. Наразі Андрій Парфьонов є успішним автором пісень для найвідоміших артистів України.

Ця неймовірна атмосфера спогадів минулого, коли ми після навчання вечорами зависали на студії, коли писали пісні й шерили їх на нічних вечірках киівських стрітрейсерів, мріяли стати артистами і купити собі круті авто, але в той же час самі не вірили, що це можливо… І ось зараз ми зустрілись років так через 10 в українському шоу-бізнесі – в нових амплуа – і зрозуміли, що мрії все ж збуваються, – ділиться Yarosa Burnos.

Емоційне виконання пісні, глибокий текст, виразні вокальні партії, мелодійність – це те, чим відрізняється новий сингл співачки. 

А ось свою любов до всього неординарного та екстравагантно-сучасного співачка проявила в креативах до нового синглу. Обкладинку до пісні «Місто» було згенеровано штучним інтелектом, який побачив артистку в образі стильної/сексуальної рок-зірки.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

музика

Матеріали на тему

TVORCHI представили футуристичний кліп на перший сингл нового альбому
Меломан

TVORCHI представили футуристичний кліп на перший сингл нового альбому
Оля Цибульська презентує нову пісню
Меломан

Оля Цибульська презентує нову пісню
Olena Usenko презентує роботу про токсік-стосунки та анонсує дебютний альбом
Меломан

Olena Usenko презентує роботу про токсік-стосунки та анонсує дебютний альбом
Ne Ta презентувала нову мотивуючу пісню: головний меседж цієї весни
Меломан

Ne Ta презентувала нову мотивуючу пісню: головний меседж цієї весни
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024

МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини

«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)
Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі

Співачка Yarosa Burnos змінює свій образ у новому синглі
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK