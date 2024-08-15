Про що мріє Diana Glebova у своєму новому релізі «МРІЇ»

Про що мріє Diana Glebova у своєму новому релізі «МРІЇ»

Diana Glebova презентує свій новий музичний витвір

Співачка та авторка пісень Diana Glebova, яка привернула увагу українських слухачів своїм дебютним сміливим кліпом «Ризикнути», знову дивує аудиторію. Цього разу вона презентує свій другий сингл та кліп на пісню «МРІЇ» в стилі інді-поп.

Новий трек «МРІЇ» від Diana Glebova розповідає про силу мрій та єдності, що допомагають долати життєві перешкоди. Пісня підкреслює, що ми можемо досягти будь-яких вершин, якщо віримо в себе та у свої сили. Крім того, у пісні акцентується, що справжнє щастя можна знайти поруч із нашими близькими та на рідній землі.

Співачка зняла кліп до синглу «МРІЇ», знятий в Одесі, в одній з найгарніших локацій міста – оранжереї. У відео Діана продемонструвала свою ніжність та тендітність, відображаючи різні грані своєї особистості.Режисером відео став одесит Микита Лагутін, який вже вдруге вклав у роботу Діани свою креативність та досвід.

Для створення музичної частини шедевру Діана співпрацювала з відомим одеситом, саунд-продюсером Максимом Ячмінем, чий неперевершений професіоналізм забезпечує якісне та сучасне звучання пісні.

Діана Глєбова прокоментувала свій новий реліз:

Ця пісня і кліп для мене особливі, бо вони про мрії та віру у себе. Я хочу, щоб кожен слухач відчув, що він здатен на все, якщо вірить у свою мрію і має підтримку близьких людей.

На творчість Діани значний вплив мають такі західні зірки, як Lady Gaga, Lana Del Rey, Christina Aguilera, Ella Fitzgerald, Nina Simone та Amy Winehouse. Вплив її музичних уподобань наразі відчутний у її творчості яскравіше ніж будь-коли.

«Мрії» – це не просто музичний твір, а справжня історія, яка нагадує про важливість мрій та підтримки близьких людей. Diana Glebova вкладає частинку своєї душі у кожну пісню, надихаючи слухачів на нові звершення.

Не пропустіть прем'єру нового синглу та кліпу від талановитої Diana Glebova!