Очі в Очі презентують новий кліп на пісню "Скрипка"

30 жовтня 2024 17:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Очі в Очі презентують новий кліп на пісню
Очі в Очі презентують новий кліп на пісню "Скрипка"

Український гурт Очі в Очі презентуючи нову проникливу пісню під назвою "Скрипка".

Читайте такожСпівачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
Цей трек — не просто чергова композиція, а справжня емоційна подорож, яка підкорює серця слухачів. Лідери гурту, Сергій Krista та Оля Воробйова, вкотре доводять свою майстерність та емоційну віддачу, створюючи музику, яка залишається у пам'яті надовго.

Нова композиція "Скрипка" розповідає історію кохання, що нагадує ніжний дотик музичного інструмента. Вона для нього була як скрипка — крихка, прекрасна, трепетна, але ця любов, як і квітка, зів'яла, коли її зламали. У пісні звучить болючий мотив втрати, і водночас надія на нове життя та нові почуття. Текст пісні написав Сергій Кузнецов, музику створили втрьох Сергій Кузнецов, Сергій Єрмолаєв та Анна Волошина.

Пісня "Скрипка" — це ще один крок у розвитку гурту Очі в Очі, який стає все більш затребуваним у музичній індустрії України. Не пропустіть можливість поринути у світ емоцій та музики разом з гуртом Очі в Очі.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Очі в Очі

Матеріали на тему

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
Меломан

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві

«Втеча на вікенд»:  зіркова прем'єра фільму у Києві
«Як у романтичному фільмі» – SWOIIA і MÉLOVIN презентували спільний трек і кліп «Зодіак»
Меломан

«Як у романтичному фільмі» – SWOIIA і MÉLOVIN презентували спільний трек і кліп «Зодіак»
Олександр Рудинський розповів, які відгуки від глядачів для нього найцінніші
Новини

Олександр Рудинський розповів, які відгуки від глядачів для нього найцінніші
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024
ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана

ДНК. Свої 4 сезон: команда проєкту організувала ризиковану операцію з визволенням херсонського партизана
GRECHKA BRUNCH: благодійний захід зібрав понад 125 000 грн та 91,9 кг гречки для допомоги ЗСУ

GRECHKA BRUNCH: благодійний захід зібрав понад 125 000 грн та 91,9 кг гречки для допомоги ЗСУ
єПитання 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2024

єПитання 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2024

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024
Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»

Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»
Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»

Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»
Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK