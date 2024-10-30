Очі в Очі презентують новий кліп на пісню "Скрипка"

Український гурт Очі в Очі презентуючи нову проникливу пісню під назвою "Скрипка".

Цей трек — не просто чергова композиція, а справжня емоційна подорож, яка підкорює серця слухачів. Лідери гурту, Сергій Krista та Оля Воробйова, вкотре доводять свою майстерність та емоційну віддачу, створюючи музику, яка залишається у пам'яті надовго.

Нова композиція "Скрипка" розповідає історію кохання, що нагадує ніжний дотик музичного інструмента. Вона для нього була як скрипка — крихка, прекрасна, трепетна, але ця любов, як і квітка, зів'яла, коли її зламали. У пісні звучить болючий мотив втрати, і водночас надія на нове життя та нові почуття. Текст пісні написав Сергій Кузнецов, музику створили втрьох Сергій Кузнецов, Сергій Єрмолаєв та Анна Волошина.

Пісня "Скрипка" — це ще один крок у розвитку гурту Очі в Очі, який стає все більш затребуваним у музичній індустрії України. Не пропустіть можливість поринути у світ емоцій та музики разом з гуртом Очі в Очі.