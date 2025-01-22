Гурт «Очі в Очі» презентує пісню та кліп «Симфонія»

22 січня 2025 14:32 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Гурт «Очі в Очі» презентує пісню та кліп «Симфонія»
Гурт «Очі в Очі» презентує пісню та кліп «Симфонія»
пресс-служба

21 січня відбулася прем'єра нового синглу та кліпу гурту «Очі в Очі» під назвою «Симфонія».

Автором тексту та музики став учасник гурту Сергій Кузнєцов. Фронтвумен гурту Оля Воробйова традиційно виконує головну роль у відео, передаючи драматичну глибину та атмосферу композиції через свою акторську гру та вокал.

Це перший реліз гурту у 2025 році, який відкриває нову сторінку в їхній творчості. Протягом минулого року «Очі в Очі» зарекомендували себе як один із найяскравіших колективів на українській музичній сцені. Їхні попередні сингли стабільно входили до музичних чартів, а кліпи набирали мільйони переглядів. Гурт активно гастролює та виступає на масштабних концертах, зокрема благодійних, що підкреслює їхню відданість своїй аудиторії та суспільству.

«Симфонія» стане ще одним підтвердженням високого професійного рівня гурту та їх здатності поєднувати емоційну глибину з сучасним звучанням.

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