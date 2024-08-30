Тіктокер-співак LOGVIN запрем'єрив пісню та кліп «Інший птах»

30 серпня 2024 15:19 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Тіктокер-співак LOGVIN запрем'єрив пісню та кліп «Інший птах»
Тіктокер-співак LOGVIN запрем'єрив пісню та кліп «Інший птах»

30 серпня український співак та тіктокер LOGVIN презентує свою нову пісню «Інший птах», яка вже доступна для прослуховування на всіх цифрових платформах.

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Ця композиція присвячена складному періоду в стосунках, коли кохання продовжує існувати, але зникає вогник та близькість між партнерами.

У пісні «Інший птах» LOGVIN глибоко і проникливо досліджує тему відчуження у стосунках, коли, здавалося б, все йде добре, але відстань між людьми стає непереборною. Як зазначає сам співак: «Любили друг друга, але існує такий момент в стосунках, коли ніби і кохаєте одне одного, але віддалилися. Виникає роздоріжжя: або пройдемо через це разом, і все буде добре, або, на жаль, розійдемося».

Цей трек не лише про закоханість, а й про переживання і страх втрати, які відчувають багато пар. LOGVIN вкладає у пісню частинку своєї душі, сподіваючись, що кожен, хто її почує, знайде в ній щось своє.

Відзначимо, що пісня «Інший птах» вже викликала великий інтерес серед шанувальників, а також отримала позитивні відгуки від колег-артистів.

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