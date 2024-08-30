Тіктокер-співак LOGVIN запрем'єрив пісню та кліп «Інший птах»

30 серпня український співак та тіктокер LOGVIN презентує свою нову пісню «Інший птах», яка вже доступна для прослуховування на всіх цифрових платформах.

Ця композиція присвячена складному періоду в стосунках, коли кохання продовжує існувати, але зникає вогник та близькість між партнерами.

У пісні «Інший птах» LOGVIN глибоко і проникливо досліджує тему відчуження у стосунках, коли, здавалося б, все йде добре, але відстань між людьми стає непереборною. Як зазначає сам співак: «Любили друг друга, але існує такий момент в стосунках, коли ніби і кохаєте одне одного, але віддалилися. Виникає роздоріжжя: або пройдемо через це разом, і все буде добре, або, на жаль, розійдемося».

Цей трек не лише про закоханість, а й про переживання і страх втрати, які відчувають багато пар. LOGVIN вкладає у пісню частинку своєї душі, сподіваючись, що кожен, хто її почує, знайде в ній щось своє.

Відзначимо, що пісня «Інший птах» вже викликала великий інтерес серед шанувальників, а також отримала позитивні відгуки від колег-артистів.