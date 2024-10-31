Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

31 жовтня 2024 14:50 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів».
пресс-служба

Ця композиція відображає особистий та творчий шлях співачки iSKra і вже встигла завоювати серця шанувальників.

Співачка iSKra (Олександра Клименко), яка нещодавно з MELOVIN розірвала всі музичні топ-чарти, повідомляє про вихід своєї нової пісні та mood video під назвою «Світло софітів».

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«Світло софітів» – це мелодійний трек, який втілює в собі глибокі емоції та переживання. За слова та музику відповідала Марина Шевченко, кліп – Анна Вовна, Олександра Крігер, аранжування – Анжеліка Пономарьова.

Ця пісня відображає весь мій складний шлях: я збирала себе по шматках, але врешті-решт віднайшла справжнє світло софітів! – ділиться артистка. – Я мрію, щоб ця композиція надихнула всіх, хто її послухає, та подарувала крила. Хочу, щоб кожен, хто впав на своєму шляху, сміливо відштовхнувся від дна і стрімко злетів угору до здійснення своїх цілей. Нехай ця пісня стане світлом у кінці тунелю, – каже iSKra. – На моє прохання музику і слова написала моя викладачка з вокалу Марина Шевченко. Адже саме ця людина як ніхто знає, який шлях я долаю, аби впевнено стояти на сцені шоу-бізнесу, – додає артистка. 

Mood video «Світло софітів» вже доступне для перегляду на YouTube та інших платформах.  Це відео доповнює емоційну наповненість треку, запрошуючи глядачів поринути в світ iSKra та відчути кожну ноту її історії.

Слухайте «Світло софітів» на всіх музичних платформах і дайте собі можливість віднайти своє власне світло.

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