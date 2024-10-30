«Як у романтичному фільмі» – SWOIIA і MÉLOVIN презентували спільний трек і кліп «Зодіак»

30 жовтня 2024 09:13 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Як у романтичному фільмі» – SWOIIA і MÉLOVIN презентували спільний трек і кліп «Зодіак»
«Як у романтичному фільмі» – SWOIIA і MÉLOVIN презентували спільний трек і кліп «Зодіак»

MÉLOVIN і SWOIIA здивували шанувальників колаборацією. Що поєднало артистів і в чому особливість спільної роботи?

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Тиждень загадок і теорій, які MÉLOVIN вправно розбурхував серед українських меломанів, нарешті завершився, і всі карти розкриті. Загадковою красунею, яка сказала артисту «Так» була відома співачка SWOIIA. Нещодавно виконавці познайомилися на студії звукозапису і наважилися на цікаву колаборацію. 

Все вийшло, як у романтичному фільмі, – з усмішкою пригадує MÉLOVIN. – Ми працювали над піснею для шоу «Неймовірні дуети» на студії Вадима Лисиці і раптом приїхала Катя, яка мала запис одразу після нас. Я одразу випалив, що кілька років був закоханий у неї в дитинстві, і постійно думав, як було б класно заспівати разом.

Тоді ж зʼясувалося, що Катерина теж слідкувала за творчістю співака ще за часів його участі у шоу «Х-фактор», навіть разом із родиною підтримувала його, відправляючи sms. А тому премʼєра пісні, була лише питанням часу. 

Композиція отримала назву «Зодіак». Вона про невисловлені почуття, які залишаються з нами, незважаючи на час і відстань. Головна тема треку – емоційний конфлікт героїв, які намагаються знайти відповіді на свої питання, але не можуть зробити крок одне до одного. 

Цей трек для мене є відображенням внутрішньої боротьби з минулим. Це історія про пошуки спокою у тому, що більше не можна змінити, але серце продовжує боротися, – ділиться SWOIIA.

Тема пісні відгукнулася і MÉLOVIN, однак артист впевнений – перш, ніж зробити крок у минуле, слід зважити чимало речей.

Кожен із нас хоча б раз у житті хотів повернути епізод життя із минулого. Бути поруч саме з ним або з нею. Багато сліз вночі і неприйняття, аж допоки не прийде розуміння і тверезість. Та все відбувається так, як треба, – коментує виконавець. – Тож перед тим, як боротись за стосунки, добре подумай, чи треба ця боротьба комусь, крім тебе.[[/citate]

 

Сюжет кліпу «Зодіак» переносить глядачів у недобудований будинок, який став символом незавершених стосунків і втрачених надій. SWOIIA і MÉLOVIN повертаються сюди у пошуках відповіді, але залишаються розділеними як фізично, так і емоційно. Режисером відеороботи став Макс Сало.

Це відео передає відчуття недосяжного ідеалу, що існує тільки у наших спогадах. Який ніколи не відродити, – коментує співачка.

«Зодіак» вже доступний на всіх музичних платформах. 

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MELOVIN SWOIIA

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