У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу

19 жовтня 2024 19:26 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу
У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу
пресс-служба

У своєму новому чуттєвому відео на трек «Зима в пустелі» співачка Lida Lee готова бути відвертою зі своїм слухачем на 101%.

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Вона демонструє не лише своє тіло, а й глибокі переживання та внутрішнє бунтарство. Яким буде фінал цієї історії, і хто став партнером Lida Lee на знімальному майданчику?

У центрі уваги кліпу «Зима в пустелі» — змія, котра стала символом сміливості. Lida Lee, маючи фобію до плазунів, прийняла виклик, щоб подолати свої страхи. Змія в кліпі виступає як потужна метафора трансформації.

«Цей кліп насамперед про сміливість. Кожен з нас може знайти в собі сили для змін. Коли ти перебуваєш у вирію циклічних подій, але робиш крок вперед — це справжня трансформація. Зміни супроводжуються відчуттями невизначеності, адже ти не контролюєш ситуацію. Змія на тілі показує те, як можна приймати себе попри страхи, невпевненість та невміння. І, подолавши їх, ти розумієш, що здатний на все», — ділиться співачка Lida Lee.

Lida Lee змогла не лише опанувати свій страх, а й перетворити його в мистецтво, надихаючи інших приймати свої слабкості.

Усі зйомки проходили з дотриманням гуманних умов, за що Lida Lee  особливо дякує фахівцям, які працювали з пітоном, адже співачка вірить у відповідальність кожного з нас перед природою.

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