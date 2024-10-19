У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу

У кліпі «Зима в пустелі» оголена Lida Lee перетворила свою фобію на силу

У своєму новому чуттєвому відео на трек «Зима в пустелі» співачка Lida Lee готова бути відвертою зі своїм слухачем на 101%.

Вона демонструє не лише своє тіло, а й глибокі переживання та внутрішнє бунтарство. Яким буде фінал цієї історії, і хто став партнером Lida Lee на знімальному майданчику?

У центрі уваги кліпу «Зима в пустелі» — змія, котра стала символом сміливості. Lida Lee, маючи фобію до плазунів, прийняла виклик, щоб подолати свої страхи. Змія в кліпі виступає як потужна метафора трансформації.

«Цей кліп насамперед про сміливість. Кожен з нас може знайти в собі сили для змін. Коли ти перебуваєш у вирію циклічних подій, але робиш крок вперед — це справжня трансформація. Зміни супроводжуються відчуттями невизначеності, адже ти не контролюєш ситуацію. Змія на тілі показує те, як можна приймати себе попри страхи, невпевненість та невміння. І, подолавши їх, ти розумієш, що здатний на все», — ділиться співачка Lida Lee.

Lida Lee змогла не лише опанувати свій страх, а й перетворити його в мистецтво, надихаючи інших приймати свої слабкості.

Усі зйомки проходили з дотриманням гуманних умов, за що Lida Lee особливо дякує фахівцям, які працювали з пітоном, адже співачка вірить у відповідальність кожного з нас перед природою.