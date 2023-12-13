Київський театр ляльок запрошує на прем'єру новорічної інтерактивної вистави «Казки для Миколая»

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра запрошує маленьких глядачів на прем'єру новорічної інтермедії «Казки для Миколая» режисера Гліба Тюпіна.

Скільки казок ми чули про Святого Миколая і кожна з них як маленький скарб. А що, якщо є скарби – то є і ті, хто хочуть їх вкрасти!

Так і сталося у цю святкову ніч, коли чортенятко Тимко вирішив забрати усі казки Миколая, щоб діти їх більше не почули. Але, на щастя, маленький Янгол-охоронець дізнався про підступний план Тимка і вирішив йому у цьому завадити...

Актори театру ляльок: Юлія Олексієнко, Петро Чичук та Владислав Франчук / Пресслужба

У інтерактивній виставі «Казки для Миколая» глядачі разом з акторами зможуть взяти участь у казкових історіях про Миколая: потренуватися в катанні на лижах, перевірити свою влучність у грі в сніжки, а також весело провести час з танцями, піснями та загадками!

Вік: 3+

Тривалість: 40 хвилин

Вартість квитка: 100 грн

Квитки можна придбати на сайті театру. Також нагадаємо, що театр показує вистави на двох локаціях: основна сцена по вул. Миропільська, 1 (м. Чернігівська) та Дитячий простір «У світі казок» по вул. Шептицького, 1-Б (м. Лівобережна). Приходьте! Подаруйте собі та своїй дитині незабутні емоції!