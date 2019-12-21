Лунный календарь: гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

21 декабря 2019 21:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

В воскресенье спутник Земли окажется под влиянием знака Скорпион.

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Лунный Скорпион подходит для самых ответственных решений. Вы можете полагаться на свой интеллект, способности к анализу и интуицию, чтобы отделить малозначимое от существенного, пойти по правильному пути.

Постарайтесь проанализировать сферы жизни, которые вас не удовлетворяют.

Также значительные перемены могут случиться на личном фронте.

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Двадцать шестой лунный день считается сложным, а астрологи даже называют его критическим. В течение следующих суток рекомендуется воздержаться от работы, которая требует много физических сил, и обязательно выделить время на отдых и приятное общение с родными, чтобы зарядиться позитивом. 

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