Лунный календарь: гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
21 декабря 2019 21:00
Лунный гороскоп на 22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
В воскресенье спутник Земли окажется под влиянием знака Скорпион.
Лунный Скорпион подходит для самых ответственных решений. Вы можете полагаться на свой интеллект, способности к анализу и интуицию, чтобы отделить малозначимое от существенного, пойти по правильному пути.
Постарайтесь проанализировать сферы жизни, которые вас не удовлетворяют.
Также значительные перемены могут случиться на личном фронте.