Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

12 января 2020 08:00 Александр Кива
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака: о чем нас предупреждают астрологи.

ОВЕН (21.03-20.04)
Не все ситуации, которые обычно решаете за счет упорства, сейчас заслуживают такого подхода. В некоторых случаях важнее преодолеть собственные привычки и стереотипы. Например, не прислушиваться к тому, что вам советуют. Именно сейчас подсказки со стороны принесут пользу.

Любовь. Остерегайтесь сказать то, о чем пожалеете, несмотря на все напряжение.

Здоровье. Берегите целостность кожного покрова. 

Финансы. Не стоит закрывать долги с помощью кредитов.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Главное - не переосторожничать, заранее придумав себе неприятности. Наоборот, общение, которого на этой неделе может быть очень много, даст необходимую уверенность в поддержке партнеров или близких. Но для задуманных кардинальных перемен еще не время.

Любовь. Обсудите с партнером то, как он видит текущую ситуацию. 

Здоровье. Позаботьтесь о работе мочевыделительной системы.

Финансы. Есть шанс найти новый источник дохода.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Используйте предлагаемые жизнью обстоятельства, чтобы изменить - не их, себя! Только не переусердствуйте с этой ревизией: эмоции могут зашкаливать. Свою роль сыграет и трудовая нагрузка - придется поспевать повсюду. Так что релакс-пауза для восстановления сил обязательна!

Любовь. В начале недели лучше побыть с собой, а уж потом проводить время с избранником.

Здоровье. Самое время для запланированного профосмотра или начала курса лечения.

Финансы. Новые идеи можно поискать в интернете.

РАК (22.06-22.07)
Чтобы в ближайшее время не опустить руки, обязательно отдыхайте, занимайтесь только своими делами и ищите способы подзарядиться энергией. Для кого-то это может быть общение, как деловое, так и дружеское, а для кого-то спокойный вечер с любимой книгой или фильмом. 

Любовь. Близким потребуется много внимания - помните о вашем добром сердце.

Здоровье. Прислушивайтесь к сигналам организма: он «подскажет», что ему требуется.

Финансы. В уик-энд вероятны семейные траты.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Неделя потребует активности, и будет казаться, что сил и скорости хватает - это просто другие за вами не поспевают. Но такой рывок может привести к переутомлению либо приступу негатива. Кто-то даже попробует взять вас на слабо - не дайте адреналину затуманить разум.

Любовь. Главная встреча запланирована звездами в выходные.

Здоровье. У большинства телесных симптомов может быть «нервная» подоплека.

Финансы. Вероятна прибыль в середине недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
Большинство шансов предлагает деловая сфера: только успевай рассматривать предложения и реагировать на новые обстоятельства! Конечно, будет трудновато, но можно прислушаться к внутреннему чутью - и советам тех, кому доверяете.

Любовь. Внезапно нахлынувшие чувства будут успешно конкурировать с работой. 

Здоровье. Пожилым стоит обратить внимание на работу сердца.

Финансы. Сейчас лучше копить, чем тратить.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ощущение «мартышкина труда» может возникнуть из-за того, что стратегическое мышление сейчас не на высоте, а прислушиваться к мнению коллег неохота. Светила советуют упорядочить семейный бюджет и устроить небольшую вылазку с пользой для тела - на минводы, например.

Любовь. Почему бы не дать хоть один шанс тому, кто давно вас добивается?

Здоровье. В зоне риска руки - от ключиц до кончиков пальцев.

Финансы. Не упустите прибыльное предложение в рабочей сфере.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если работаете в команде, будьте осторожнее: желание сделать именно по-своему, скорее всего, приведет к потерям, убыткам и прочим неприятностям. А вот индивидуальные проекты имеют все шансы на удачу. Пойдет на пользу и банный день, если такие процедуры разрешены.

Любовь. Не лучший период для завязывания или укрепления отношений.

Здоровье. Откажитесь от пищи, нагружающей ЖКТ, и берегите суставы ног.

Финансы. Постарайтесь не спустить все заработанное за один раз.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Кажется, все окружение задумало помешать вам собраться с мыслями: деловые разговоры прерываются звонками от родных, уютные семейные вечера - рабочими форс-мажорами и т. п. Ищите способ снизить уровень нервного напряжения, иначе пошатнется здоровье.

Любовь. В воскресенье отдайтесь романтическому настроению.

Здоровье. Есть шансы травмироваться бытовыми инструментами, особенно острыми.

Финансы. В конце недели предстоят хозяйственные траты.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Период «двойной игры»: только в начале недели будет казаться, что это окружающие что-то задумали, а во второй половине - что сами сможете всех обскакать. Но вероятнее всего, в происходящем «виноваты звезды», они же и помогут потом найти все правильные решения.

Любовь. Объект для флирта обнаружится в компании друзей.

Здоровье. Высока вероятность подхватить вирус.

Финансы. Все сомнения постарайтесь развеять до конца недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Что бы ни происходило вокруг, стремление к честности и справедливости поможет сохранить самоуважение, а значит, выстоять в сложной ситуации. Возможно, кому-то понадобится помощь юриста, и подходящий специалист найдется благодаря старым связям.

Любовь. Мужчинам следует быть вдвойне осторожными со своими половинками.

Здоровье. В дополнительной заботе нуждается опорно-двигательный аппарат.

Финансы. Поиски подработки или лучшей должности, скорее всего, будут удачны. 

РЫБЫ (21.02-20.03)
Держите себя в руках, кто и как вас не провоцировал бы. Однако имейте в виду: некоторые упреки в непоследовательности будут справедливы. Свои дерзкие порывы направьте в творчество или спорт - результаты порадуют. А еще звезды освещают дорогу путешественникам. 

Любовь. Если в отношениях что-то кажется странным, задайте прямой вопрос.

Здоровье. Полезно записаться на йогу или курс массажа.

Финансы. Шопинг планируйте, если только уверены, что средств достаточно.

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