Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (03.02.2020 — 09.02.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)Чтобы заняться личными делами, стоит подтянуть все рабочие «хвосты», особенно под пристальным взглядом начальства. Звонок с незнакомого номера может оказаться давним полезным контактом или новым шансом. Если задумали искать новую работу – не мешкайте.

Любовь. Всплеск романтического настроения – в среду.

Здоровье. Начинайте вводить в список привычек утреннюю зарядку.

Финансы. Все стабильно, если не сорветесь в транжирство в воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Рецепт успеха на этой неделе – терпение и немного удачи. Только не упустите свои шансы, особенно если начальник капризный: вместе с коллегами сумеете убедить в собственной важности. А выходные пусть будут посвящены семье, главное – на выезде не забыть вещицы, которые просто так не купишь.

Любовь. Готовьтесь к осаде поклонников.

Здоровье. Если хочется ввязаться в соревнование, убедитесь, что физическая форма позволяет.

Финансы. Не стоит начинать проекты, в которых не уверены.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Кажется, что окружающие мешают грандиозным планам? Стоит внимательнее прислушаться к посланиям снаружи – кое-кто искренне хочет помочь. Не перепутайте это с желанием домочадцев чаще видеть вас у домашнего очага: дела делами, а семейный долг – он и есть семейный долг.

Любовь. Не болтайте лишнего.

Здоровье. Не стоит задавать себе избыточную нагрузку.

Финансы. Чем больше усилий, тем больше удачи – хотя они не связаны между собой.

РАК (22.06–22.07)

Обогнали шефа по всем показателям? Фортуна на вашей стороне. Пока можно запасаться ресурсами для дальнейших свершений. Потому для политиков сложный период: то ли довериться результатам соцопросов, то ли – своему чутью. Но вы и сами знаете.

Любовь. Может, этот человек и не красив, но как устоять перед его обаянием?

Здоровье. Можно запланировать профилактический осмотр.

Финансы. Все как всегда. А что надо-то?

ЛЕВ (23.07–23.08)

Вам обещаны все условия для полноценной работы – от физического комфорта до увлекательных заданий, а наградой вполне может стать карьерное продвижение. Однако не стоит забывать о субординации. А выходные пусть пройдут по вашему сценарию.

Любовь. Ваше очарование достигло высшего предела – пользуйтесь.

Здоровье. Конец недели посвятите качественному отдыху.

Финансы. Быстрая прибыль может радовать недолго, потому выстраивайте дальнейшую стратегию.

ДЕВА (24.08–23.09)

Пора сосредоточиться: вас ждут трудовые вызовы, и с ними важно справиться, чтобы получить достойную оплату и обойти конкурентов. Кто-то может всерьез задуматься о собственном деле. Обратите внимание на дела семейные, в особенности – на таланты детей.

Любовь. Если ждали встречи с необычным человеком, она может случиться в выходные.

Здоровье. Не помешает пройти обследование.

Финансы. Можно «считать чужие деньги»: получить наследство или привлечь спонсорские средства.

ВЕСЫ (24.09–23.10)Сейчас то самое время, когда проще всего проявить себя в работе, неважно – рутинной или творческой. Главное – не требуйте таких же вдохновения и самоотдачи от окружающих, особенно если работаете в коллективе. Но не забудьте и о родных и близких, им ценно ваше внимание.

Любовь. Не забывайте, что есть еще и семья, а не только работа.

Здоровье. Справиться с лишним весом помогут регулярные и активные занятия спортом.

Финансы. В выходные запланируйте шопинг.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Если предстоит ударно потрудиться, то будет ощущение, что у вас появилась еще пара рук. Этим попробуют воспользоваться домочадцы, не слишком расположенные к уборке или приготовлению еды. Но у вас – более важные задачи в быту (вроде ремонта или обновления домашней техники).

Любовь. Венера уже подыскивает подходящих мужчин для свободных женщин.

Здоровье. Общий подъем заставит даже хронические недуги меньше беспокоить.

Финансы. Вероятны небольшие прибавка или премия.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Сколько ни откладывали принятие важных решений, на этой неделе предстоит сделать решительный выбор. Впрочем, можете положиться на интуицию – и не ошибетесь. Вот только браться за долгосрочные проекты не стоит: обстоятельства помешают сосредоточиться на нем.

Любовь. Не надо бросаться в объятия первого попавшегося: судьба готовит важную встречу.

Здоровье. В уик-энд устройте себе полный курс спа-процедур.

Финансы. Можно попытать удачу в лотерее.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Прорекламировать себя лучше всего поможет «сарафанное радио»: напомните о своих талантах друзьям и коллегам, пусть рекомендуют вас почаще. Однако готовьтесь – реакция может быть удивительной и непредсказуемой. В этом случае ваш девиз: глаза боятся, руки делают.

Любовь. Самым близким людям необходимо побольше вашего внимания и заботы.

Здоровье. Обсудите с терапевтом, какой витаминно-минеральный комплекс предпочесть.

Финансы. Удерживайтесь от крупных и спонтанных расходов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Если представится возможность наладить связи с влиятельными людьми, постарайтесь ее не упустить – это подарок самой Фортуны, которая наконец-то смилостивилась над вами. А еще проявите фантазию и придумайте, как необычно провести время с родными или друзьями.

Любовь. Авансы от сослуживца лучше вежливо игнорировать.

Здоровье. Можно попробовать новый вид спорта или интересную диету.

Финансы. Побалуйте себя приобретением того, о чем давно мечтали.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Вы буквально нарасхват – пользуйтесь этим к собственной выгоде. Однако есть риск, что и все шишки посыплются именно на вас, так что сохраняйте бдительность и перепроверяйте все, к чему приложили руку. А в уик-энд позвольте себе заслуженное уединение за городом.

Любовь. В потаенный уголок души не стоит пускать даже самого близкого человека.

Здоровье. Избегайте поднимать тяжести, даже нагрузку в спортзале стоит снизить.

Финансы. Если чувствуете, что вам везет, купите лотерейный билетик – спонтанно.