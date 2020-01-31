Гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

31 января 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 01.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 февраля 2020, субботу.

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).          

Гороскоп Овен. Вы можете почувствовать себя выжатым, не стоит в выходные работать в прежнем темпе. 

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Гороскоп Телец. Присутствуют шансы поймать одного из ваших коллег на сплетнях, будьте готовы дать отпор, но без лишних эмоций.

Гороскоп Близнецы. Хорошим решением будет занятие домашними делами, главное, обойтись без ссор.

Гороскоп Рак. Сейчас ваша работоспособность упала практически до нулевого уровня, поэтому о подвигах говорить не приходится. 

Гороскоп Лев. Постарайтесь в этот день не совершать необдуманных поступков, сначала анализируйте, а потом делайте, иначе последствий не избежать. 

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Гороскоп Дева. Вы можете столкнуться с ощущением информационного голода, свободное время решите провести за чтением новостей или научных статей. 

Гороскоп Весы. Пора начать реализовывать идеи, которые накопились у вас за несколько месяцев сомнений!

Гороскоп Скорпион. Есть большой риск, что ваши действия сегодня навредят репутации, астрологи советуют поменьше общаться с людьми. 

Гороскоп Стрелец. Вы постоянно говорите о своих планах, но даже не пытаетесь начать их выполнять. 

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Гороскоп Козерог. Наступает исключительно позитивное время, которое астрологи связывают с исполнением некого желания. 

Гороскоп Водолей.  Социальные сети отнимают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать свое пребывание в интернете. 

Гороскоп Рыбы. Экспериментируйте с новыми хобби, можно отправиться с семьей в другой город на экскурсию. 

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