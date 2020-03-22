Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (23.03.2020 — 29.03.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Вместе с близким человеком вы займетесь обустройством дома.

Здоровье. Вам не грозит упадок сил, даже если вы будете работать без перерыва.

Финансы. Будущее пока не прояснилось, но уже на этой неделе найдется тот, кто поможет вам.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Ваша чувствительность может привести к ссоре, старайтесь быть откровенным.

Здоровье. Если вам понадобятся какие-то медикаменты, сразу вы их можете не найти.

Финансы. Вы будете зарабатывать благодаря своим возможностям заводить связи.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Вы слишком много времени находитесь рядом с партнером, из-за чего растет раздражение.

Здоровье. Знакомые помогут вам найти классного специалиста.

Финансы. Вы меньше тратите та транспорт и развлечения, однако другие сферы тоже требуют внимания.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Ваш партнер может проявлять излишнюю заботу, но в остальном все отлично.

Здоровье. Сейчас даже легкое недомогание может вызвать у вас панику, не будьте такими мнительными!

Финансы. В погоне за прибылью вы можете взять на себя ношу, которая окажется непосильной.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Вы, наконец, сможете расстаться с прошлым, которое не давало вам идти дальше.

Здоровье. Неделя благоприятная, но во вторник возрастает риск получить травму.

Финансы. Если появится крутая идея для заработка, звезды советуют сразу приниматься за ее реализацию.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. В вашей паре присутствует напряжение, которое может закончиться ссорой.

Здоровье. И в питании, и в спорте не забывайте о норме.

Финансы. У вас почти не будете времени, чтобы потратить деньги, поэтому они останутся в сохранности.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Отношения развиваются медленно и постепенно, однако отличаются стабильностью.

Здоровье. Неплохое время для экспериментальных диет.

Финансы. Вы можете потратить слишком много, увлекшись онлайн покупками.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Инициатива не наказуема для вас в делах любовных.

Здоровье. Со здоровьем все будет в порядке, но, возможно, придется побеспокоиться о ком-то из родственников.

Финансы. Вы продолжаете тратить деньги взвешенно и продуманно, не переживайте об этом.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Друг поможет вам взглянуть на отношения под другим углом.

Здоровье. Вы не паникуете из-за болезней и вирусов, оставайтесь спокойным и дальше!

Финансы. Материальных новостей не будет, но и это хорошо, ведь вы переживали о негативных изменениях.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Вы будете воспринимать претензии с улыбкой на лице, ссоры невозможны.

Здоровье. Организм не готов к резкой смене рациона, поэтому с осторожностью относитесь к калорийной пище.

Финансы. Вы займетесь повышением финансовых навыков, правильное решение!

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Отношения в ваших руках, давайте партнеру столько, сколько хотите сами получить.

Здоровье. Скорее всего, вам не удастся придерживаться на неделе режима сна и бодрствования.

Финансы. Мнение друзей может спровоцировать достаточно импульсивные траты.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Если роман завязался недавно, то может наступить первый кризисный период.

Здоровье. Берегите глаза, не сидите несколько часов перед экраном телевизора.

Финансы. Вещи, на которые вы хотели потратиться, существенно упадут в цене!