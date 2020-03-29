Гороскоп на неделю с 3 марта по 5 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

29 марта 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на неделю с 3 марта по 5 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 3 марта по 5 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (23.03.2020 — 29.03.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04) 

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Любовь. Отношения развиваются стремительно, вы находитесь на пороге нового!

Здоровье. Не забывайте о спорте, особенно на карантине. 

Финансы. Начальство отнесется к вам с пониманием, возможны поощрения. 

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Вы  коммуникабельны, завоевываете внимание персон противоположного пола с первого слова. 

Здоровье. Из-за лени вы можете набрать лишний вес, следите за питанием. 

Финансы. Свои идеи вы будете высказывать понятно и максимально точно, продуктивность на высоком уровне. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Не перекладывайте бытовые дела на одного члена вашей семьи, иначе ссоры будут неизбежными.

Здоровье. Забывчивость и рассеянность могут привести к хроническому стрессу. 

Финансы. Не назначайте переговоры, они не будут успешными. 

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Из-за вашей эмоциональности могут возникнуть конфликты со второй половинкой. 

Здоровье. Не позволяйте физической активности снизиться до нуля. 

Финансы. Экономьте ресурсы, самым разумным будет делать лишь то, что нельзя не делать. 

ЛЕВ (23.07–23.08)

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Любовь. Ваше романтическое общение пока сконцентрировано в Интернете. 

Здоровье. Ваше самочувствие улучшится, если вы будете регулярно отдыхать. 

Финансы. Можно рискнуть и что-то изменить в своей работе или ее формате. 

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Взаимные упреки могут свести на нет позитив от общения с любимым человеком. 

Здоровье. Стресс может привести к проблемам с пищеварением, диеты в этот период будут лишними. 

Финансы. Опасность представляет небрежность в решении финансовых вопросов. 

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Крайне благоприятное время для романтики, будьте уверены в своей физической привлекательности. 

Здоровье. Старайтесь придерживаться принципов здорового образа жизни. 

Финансы. Вы можете преуспеть в сфере недвижимости. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Держите под контролем свое желание поспорить обо всем на свете. 

Здоровье. Из-за внутреннего беспокойства вас могут беспокоить соматические боли. 

Финансы. Вы будете работать активно, прибыль останется на прежнем уровне. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

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Любовь. Ваша расточительность окончательно достала партнера, вероятны конфликты. 

Здоровье. Всплески эмоций изнурительны для вашей психики и организма в целом.

Финансы. Не исключено, что вы попадете в неловкие ситуации на работе. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Пользуйтесь Интернетом не только для работы, но и для налаживания личной жизни. 

Здоровье. Не забывайте соблюдать режим бодрствования и отдыха. 

Финансы. Сконцентрируйтесь на главной цели и демонстрируйте выдержку в процессе ее достижения. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Вы настроены на поиск приключений и романтических удовольствий. 

Здоровье. Перепады настроения могут привести к переутомлению и проблемам с сердцем. 

Финансы. Необдуманные поступки могут обернуться убытками, стоит ли рисковать?

РЫБЫ (21.02–20.03)

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Любовь. Тяга к удовольствиям на фоне излишнего оптимизма может привести вас к кратковременному роману. 

Здоровье. Не смотрите телевизор более 4 часов в день.

Финансы. Подходящее время для того, чтобы попросить помощь у коллег. 

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