Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (06.04.2020 — 12.04.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Хорошее время для совместного досуга.

Здоровье. Ищите способы поддерживать активность в домашних условиях.

Финансы. Вскоре вам удастся использовать полученные знания для заработка денег.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Человек, который вам нужен, будет на расстоянии объятия.

Здоровье. Заботьтесь о своей нервной системе, тогда и конфликты будет проще уладить.

Финансы. Вы сможете найти ответы на волнующие вопросы и перевернуть важную в профессиональном плане страницу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Мечты исполняются, однако не сразу.

Здоровье. Вам необходимо ответственно отнестись к своему питанию.

Финансы. Займитесь выполнением обещания, которое вы дали несколько месяцев назад.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Гармония и взаимопонимание с партнером обеспечены.

Здоровье. Не брезгуйте рекомендациями людей, которые знают больше.

Финансы. Лень может стать на пути некоторых ваших профессиональных планов.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Постарайтесь не проявлять эгоизм по отношению к партнеру.

Здоровье. Алкоголь будет лишним, откажитесь от всех вредных привычек.

Финансы. Вам обязательно повезет, можно рисковать!

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Ближний человек поддержит вас и поможет выбраться из сложной ситуации.

Здоровье. Стресс способствует обострению хронических заболеваний, помните об этом.

Финансы. Даже на карантине у вас будут работа и возможности получить прибыль в это непростое время.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Держитесь рядом с людьми, которым вы можете доверять.

Здоровье. Придерживайтесь режима тренировок, иначе лишний вес в скором времени даст о себе знать.

Финансы. Не вмешивайтесь в профессиональные ситуации, которые вас не касаются.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Важен ваш настрой, сосредоточьтесь на хороших вещах в вашей жизни, чтобы их стало еще больше.

Здоровье. Улыбайтесь себе в зеркале и начинайте день с гимнастики!

Финансы. Вам придется быть лидером, не только наслаждаться положением, но и решать проблемы.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. В отношениях сейчас не все гладко, не давите на партнера.

Здоровье. Оставайтесь бодрым и не поддавайтесь паническим настроениям!

Финансы. Ваше хобби сейчас может стать прекрасным источником дохода, попробуйте!

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Юмор выручает вас, шутите и относитесь к жизни с долей необходимого оптимизма.

Здоровье. Все неделю вы пройдете на одном дыхании, но про отдых забывать не стоит!

Финансы. Проявите инициативу, окружающие ее поддержат.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Займитесь чем-нибудь интересным с партнером, попробуйте новое.

Здоровье. Пересмотрите свой рацион, добавьте в него шоколад.

Финансы. На работе без изменений, не думайте о проблемах, которые вы не в состоянии решить.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Вернитесь в настоящее и насладитесь совместными вечерами!

Здоровье. Сидячий образ жизни может привести к дискомфорту.

Финансы. Из-за неуверенности в завтрашнем дне вы можете испытывать стресс.