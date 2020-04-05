Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака
Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (06.04.2020 — 12.04.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03–20.04)
Здоровье. Ищите способы поддерживать активность в домашних условиях.
Финансы. Вскоре вам удастся использовать полученные знания для заработка денег.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Любовь. Человек, который вам нужен, будет на расстоянии объятия.
Здоровье. Заботьтесь о своей нервной системе, тогда и конфликты будет проще уладить.
Финансы. Вы сможете найти ответы на волнующие вопросы и перевернуть важную в профессиональном плане страницу.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Любовь. Мечты исполняются, однако не сразу.
Здоровье. Вам необходимо ответственно отнестись к своему питанию.
Финансы. Займитесь выполнением обещания, которое вы дали несколько месяцев назад.
РАК (22.06–22.07)
Любовь. Гармония и взаимопонимание с партнером обеспечены.
Здоровье. Не брезгуйте рекомендациями людей, которые знают больше.
Финансы. Лень может стать на пути некоторых ваших профессиональных планов.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Здоровье. Алкоголь будет лишним, откажитесь от всех вредных привычек.
Финансы. Вам обязательно повезет, можно рисковать!
ДЕВА (24.08–23.09)
Любовь. Ближний человек поддержит вас и поможет выбраться из сложной ситуации.
Здоровье. Стресс способствует обострению хронических заболеваний, помните об этом.
Финансы. Даже на карантине у вас будут работа и возможности получить прибыль в это непростое время.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Любовь. Держитесь рядом с людьми, которым вы можете доверять.
Здоровье. Придерживайтесь режима тренировок, иначе лишний вес в скором времени даст о себе знать.
Финансы. Не вмешивайтесь в профессиональные ситуации, которые вас не касаются.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Любовь. Важен ваш настрой, сосредоточьтесь на хороших вещах в вашей жизни, чтобы их стало еще больше.
Здоровье. Улыбайтесь себе в зеркале и начинайте день с гимнастики!
Финансы. Вам придется быть лидером, не только наслаждаться положением, но и решать проблемы.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Здоровье. Оставайтесь бодрым и не поддавайтесь паническим настроениям!
Финансы. Ваше хобби сейчас может стать прекрасным источником дохода, попробуйте!
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Любовь. Юмор выручает вас, шутите и относитесь к жизни с долей необходимого оптимизма.
Здоровье. Все неделю вы пройдете на одном дыхании, но про отдых забывать не стоит!
Финансы. Проявите инициативу, окружающие ее поддержат.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Любовь. Займитесь чем-нибудь интересным с партнером, попробуйте новое.
Здоровье. Пересмотрите свой рацион, добавьте в него шоколад.
Финансы. На работе без изменений, не думайте о проблемах, которые вы не в состоянии решить.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Здоровье. Сидячий образ жизни может привести к дискомфорту.
Финансы. Из-за неуверенности в завтрашнем дне вы можете испытывать стресс.