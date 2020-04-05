Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

5 апреля 2020 10:35 Алла Лысак
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (06.04.2020 — 12.04.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)  

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Любовь. Хорошее время для совместного досуга. 

Здоровье. Ищите способы поддерживать активность в домашних условиях. 

Финансы. Вскоре вам удастся использовать полученные знания для заработка денег.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Человек, который вам нужен, будет на расстоянии объятия. 

Здоровье. Заботьтесь о своей нервной системе, тогда и конфликты будет проще уладить. 

Финансы. Вы сможете найти ответы на волнующие вопросы и перевернуть важную в профессиональном плане страницу. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Мечты исполняются, однако не сразу. 

Здоровье. Вам необходимо ответственно отнестись к своему питанию. 

Финансы. Займитесь выполнением обещания, которое вы дали несколько месяцев назад. 

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Гармония и взаимопонимание с партнером обеспечены. 

Здоровье. Не брезгуйте рекомендациями людей, которые знают больше. 

Финансы. Лень может стать на пути некоторых ваших профессиональных планов. 

ЛЕВ (23.07–23.08)

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Любовь. Постарайтесь не проявлять эгоизм по отношению к партнеру. 

Здоровье. Алкоголь будет лишним, откажитесь от всех вредных привычек. 

Финансы. Вам обязательно повезет, можно рисковать!

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Ближний человек поддержит вас и поможет выбраться из сложной ситуации.

Здоровье. Стресс способствует обострению хронических заболеваний, помните об этом. 

Финансы. Даже на карантине у вас будут работа и возможности получить прибыль в это непростое время. 

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Держитесь рядом с людьми, которым вы можете доверять. 

Здоровье. Придерживайтесь режима тренировок, иначе лишний вес в скором времени даст о себе знать. 

Финансы. Не вмешивайтесь в профессиональные ситуации, которые вас не касаются. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Важен ваш настрой, сосредоточьтесь на хороших вещах в вашей жизни, чтобы их стало еще больше. 

Здоровье. Улыбайтесь себе в зеркале и начинайте день с гимнастики!

Финансы. Вам придется быть лидером, не только наслаждаться положением, но и решать проблемы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

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Любовь. В отношениях сейчас не все гладко, не давите на партнера.

Здоровье. Оставайтесь бодрым и не поддавайтесь паническим настроениям!

Финансы. Ваше хобби сейчас может стать прекрасным источником дохода, попробуйте!

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Юмор выручает вас, шутите и относитесь к жизни с долей необходимого оптимизма. 

Здоровье. Все неделю вы пройдете на одном дыхании, но про отдых забывать не стоит!

Финансы. Проявите инициативу, окружающие ее поддержат.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Займитесь чем-нибудь интересным с партнером, попробуйте новое. 

Здоровье. Пересмотрите свой рацион, добавьте в него шоколад.

Финансы. На работе без изменений, не думайте о проблемах, которые вы не в состоянии решить. 

РЫБЫ (21.02–20.03)

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Любовь. Вернитесь в настоящее и насладитесь совместными вечерами!

Здоровье. Сидячий образ жизни может привести к дискомфорту.

Финансы. Из-за неуверенности в завтрашнем дне вы можете испытывать стресс. 

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