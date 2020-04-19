Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (20.04.2020 — 26.04.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Небольшие разногласия могут возникнуть из-за загруженности работой.

Здоровье. Вы полны энергии и можете активно заниматься спортом даже дома.

Финансы. Работа, требующая тщательного подхода и усидчивости, будет удаваться с трудом.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. При правильном планировании вы будете успевать проводить время с близкими.

Здоровье. Физическая активность поможет вам оставаться в форме.

Финансы. Возможно, вы столкнетесь с неприятным напоминанием о долгах.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Для завоевания партнера придется проявить инициативу, не бойтесь.

Здоровье. Стрессовые ситуации способны ухудшить самочувствие.

Финансы. Пусть даже с посторонней помощью, но вы доведете дела до успешного завершения.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Остро встает вопрос гармонизации личных отношений.

Здоровье. Внутренний дискомфорт не дает вам радоваться жизни, разберитесь в себе.

Финансы. Весомую роль в работе сыграют компьютерные технологии.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Ваше стремление к свободе и независимости может спровоцировать конфликт.

Здоровье. Общайтесь онлайн, обменивайтесь мнениями, чтобы чувствовать себя в социуме.

Финансы. Возрастает риск ошибиться при принятии решений.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Осторожнее с высказыванием личного мнения, партнеру может не понравиться ваша резкость.

Здоровье. Не позволяйте себе излишества в еде.

Финансы. Деловая сфера активизируется, придется много общаться и договариваться.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Прекрасный период для любовных отношений, появится возможность сблизиться.

Здоровье. Работая за компьютером, не забывайте вставать каждые 20 минут.

Финансы. Не бойтесь использовать обаяние для продвижения по службе.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Избежать конфликта поможет ваша готовность к компромиссу.

Здоровье. Употребление алкогольных напитков не рекомендуется.

Финансы. Происходящее может испытать вас на прочность.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Общение пройдет беззаботно, вы с партнером на одной волне!

Здоровье. Позаботьтесь о здоровье нервной системы.

Финансы. Не стоит тратить время на дела, в которые вы сами не верите.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Необходимо сузить круг общения до необходимого минимума.

Здоровье. Погрешности в еде могут спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Финансы. Неблагоприятное время для умственного труда.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Вы активно ищите контакты с противоположным полом.

Здоровье. Насыться свой рацион витаминами.

Финансы. Не вмешивайтесь в рискованные ситуации, чтобы не столкнуться с убытками.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Вы не уверены в своей привлекательности, из-за чего избегаете общаться с партнером.

Здоровье. Причина постоянной усталости кроется в эмоциональном напряжении.

Финансы. Разногласия с окружающими могут замедлить деловой прогресс.