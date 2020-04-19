Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

19 апреля 2020 08:25 Алла Лысак
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (20.04.2020 — 26.04.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)   

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которым повезет в марте
Любовь. Небольшие разногласия могут возникнуть из-за загруженности работой.

Здоровье. Вы полны энергии и можете активно заниматься спортом даже дома. 

Финансы. Работа, требующая тщательного подхода и усидчивости, будет удаваться с трудом.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. При правильном планировании вы будете успевать проводить время с близкими. 

Здоровье. Физическая активность поможет вам оставаться в форме. 

Финансы. Возможно, вы столкнетесь с неприятным напоминанием о долгах.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Для завоевания партнера придется проявить инициативу, не бойтесь. 

Здоровье. Стрессовые ситуации способны ухудшить самочувствие. 

Финансы. Пусть даже с посторонней помощью, но вы доведете дела до успешного завершения.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Остро встает вопрос гармонизации личных отношений.

Здоровье. Внутренний дискомфорт не дает вам радоваться жизни, разберитесь в себе. 

Финансы. Весомую роль в работе сыграют компьютерные технологии. 

ЛЕВ (23.07–23.08)

Читайте такжеЛунный гороскоп на 22 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Любовь. Ваше стремление к свободе и независимости может спровоцировать конфликт. 

Здоровье. Общайтесь онлайн, обменивайтесь мнениями, чтобы чувствовать себя в социуме. 

Финансы. Возрастает риск ошибиться при принятии решений. 

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Осторожнее с высказыванием личного мнения, партнеру может не понравиться ваша резкость. 

Здоровье. Не позволяйте себе излишества в еде. 

Финансы. Деловая сфера активизируется, придется много общаться и договариваться.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Прекрасный период для любовных отношений, появится возможность сблизиться. 

Здоровье. Работая за компьютером, не забывайте вставать каждые 20 минут. 

Финансы. Не бойтесь использовать обаяние для продвижения по службе. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Избежать конфликта поможет ваша готовность к компромиссу. 

Здоровье. Употребление алкогольных напитков не рекомендуется. 

Финансы. Происходящее может испытать вас на прочность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Читайте такжеГороскоп на 22 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Любовь. Общение пройдет беззаботно, вы с партнером на одной волне!

Здоровье. Позаботьтесь о здоровье нервной системы. 

Финансы. Не стоит тратить время на дела, в которые вы сами не верите. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Необходимо сузить круг общения до необходимого минимума. 

Здоровье. Погрешности в еде могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. 

Финансы. Неблагоприятное время для умственного труда. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Вы активно ищите контакты с противоположным полом.

Здоровье. Насыться свой рацион витаминами. 

Финансы. Не вмешивайтесь в рискованные ситуации, чтобы не столкнуться с убытками. 

РЫБЫ (21.02–20.03)

Читайте такжеЗнаки Зодиака, обладающие телепатическими способностями
Любовь. Вы не уверены в своей привлекательности, из-за чего избегаете общаться с партнером. 

Здоровье. Причина постоянной усталости кроется в эмоциональном напряжении. 

Финансы. Разногласия с окружающими могут замедлить деловой прогресс.

Облако тегов

гороскоп на неделю гороскоп гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 8 выпуск от 19.04.2020
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 8 выпуск от 19.04.2020
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Телешоу

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK