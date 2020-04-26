Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (27.04.2020 — 03.05.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Желательно прояснить в отношениях с партнером некоторые моменты.

Здоровье. Переутомление чревато обострением хронических заболеваний.

Финансы. Думайте прежде всего о себе, чтобы не потерять возможность подзаработать.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Займитесь своим имиджем, чтобы привлечь представителей противоположного пола.

Здоровье. Регулярные физические нагрузки помогут оставаться в форме.

Финансы. Возможны позитивные перемены в сфере бизнеса или предпринимательства.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Осторожнее с ревностью, для нее на самом деле не будет никаких оснований.

Здоровье. Вероятны перепады настроения из-за внутреннего дисбаланса.

Финансы. Всплеск энергии во второй половине дня поможет завершить дела.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Не рассказывайте о своих планах самым близким, еще рано.

Здоровье. Организм работает в оптимальном режиме, поэтому о неприятностях можно забыть.

Финансы. Вы сможете выйти сухим из воды, хотя ситуация будет трудной.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Наступает романтичный период, который звезды советуют посвятить поиску любви или укреплению отношений.

Здоровье. Ограничьте себя в пище, которая приносит организму лишь вред!

Финансы. Чрезмерная самоуверенность может стать причиной проблем на работе, будьте внимательными.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Возможно, ваш партнер откроется с новой стороны, станет вашим наставником.

Здоровье. Особенное внимание уделите укреплению иммунитета во время пандемии.

Финансы. Важное дело может сорваться из-за какой-нибудь мелочи.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Обретенная уверенность в себе позволит построить новые и прочные отношения.

Здоровье. Духовные практики помогут вам устранить психосоматический дискомфорт.

Финансы. Посвятите свое время актуальным делам, которые сулят скорую прибыль.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Астрологи прогнозируют большие удачи в любовной сфере, которые вас удивят.

Здоровье. Не время заниматься экстремальными видами спорта.

Финансы. Используйте свой жизненный опыт для построения эффективных тактик ведения бизнеса.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Прекрасное время для романтического общения, которое вы можете вывести на новый уровень!

Здоровье. Не забывайте об обязательном правиле вставать из-за компьютера каждых двадцать минут.

Финансы. Занимайтесь накоплением денежных ресурсов, а шоппинг лучше отложить.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Стойте на своем до последнего, если считаете, что партнер не прав.

Здоровье. Выходные посвятит отдыху, займитесь вещами, которые приносят удовольствие.

Финансы. Беспокойство и нервозность могут сопровождать деловую деятельность всю неделю.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. В любви повезет, окружающие будут восхищаться вашим обаянием.

Здоровье. Гоните прочь негативные мысли, вслед за ними вас могут атаковать и болезни.

Финансы. Вы можете стать лучше во многих аспектах, не ленитесь учиться и усовершенствоваться.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Напряженность может спровоцировать мелкие ссоры в семье.

Здоровье. Больше отдыхайте, контролируйте качество сна!

Финансы. Ваша амбициозность выйдет на первый план, вы начнете построение планов на будущее.