Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (11.05.2020 — 17.05.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. С партнером придется договариваться, чтобы избежать скандала.

Здоровье. Если вас будет беспокоить усталость, пора снизить количество физических нагрузок.

Финансы. Заработок будет зависеть от быстроты вашей реакции на смену обстоятельств.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Неделя будет позитивной, вы начнете чаще улыбаться.

Здоровье. Опасность травм низкая, но осторожность еще никому не вредила.

Финансы. Вы сами можете спровоцировать поворотный момент в деле, которым занимаетесь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Лишь к концу недели вы обуздаете свои эмоции и желание поссориться.

Здоровье. Не придется беспокоиться о своем самочувствии, близкие тоже в порядке!

Финансы. Стабильность может показаться скучной, но не стоит недооценивать возможность предвидеть завтрашний день.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Вам будет легче найти общий язык с родственниками второй половинки, чем с ней самой.

Здоровье. Придерживайтесь четкого плана действий, не забывайте о режиме сна и отдыха.

Финансы. Если вы работаете, можно ожидать премии или повышения зарплаты.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Если и будете спорить с партнером, то только на интеллектуальные темы.

Здоровье. Жизнь сведет вас со специалистом, которого вы посчитаете достойным.

Финансы. Пока важнее всего сохранить ресурсы, которые у вас есть, время заработка еще не пришло.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Не бойтесь предоставить партнеру второй шанс, решение будет правильным.

Здоровье. Возможно, вы простудитесь, но справитесь с недомоганием очень быстро.

Финансы. Желательно обойтись без крупных покупок, а решения о тратах принимать ближе к выходным.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Вы решили отдохнуть от любовных страстей и провести какое-то время наедине с собой.

Здоровье. Самочувствие вам не помешает воплотить в жизнь все самые амбициозные планы, а с настроением могут быть проблемы.

Финансы. Негативные прогнозы, которые вы могли слышать недавно, не сбудутся.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Домашние дела способны свести с ума, помощь партнера будет своевременной и желанной.

Здоровье. Причиной дискомфорта может стать смена погоды.

Финансы. Ожидается прибыль за работу, которая не связана с основной вашей сферой деятельности.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Ревность и беспочвенные подозрения с вашей стороны могут спровоцировать ссоры.

Здоровье. Вы возьмете под контроль аппетит, что благотворно скажется на состоянии организма.

Финансы. Вам помогут люди, с которыми вы длительное время не общались.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Вы будете чувствовать внимание противоположного пола, которое может быть даже навязчивым.

Здоровье. Не планируйте подвиги на утренние часы, вам потребуется время, чтобы проснуться.

Финансы. Покупки, скорее всего, не принесут вам радость, которую вы хотите ощутить.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Вы будете пребывать в игривом настроении, что почувствует и партнер.

Здоровье. Всю неделю вы будете ощущать расслабленность, нервная система будет вам благодарна.

Финансы. Заработать больше помогут знания, полученные недавно.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. В будние в семье будет царить покой и мир, а выходные, возможно, придется провести отдельно.

Здоровье. Возможно, вы перейдете на новую систему питания.

Финансы. Никто не заставляет вас менять свой взгляд на зарабатывание денег, но новая информация не навредит.