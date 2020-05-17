Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

17 мая 2020 09:00 Алла Лысак
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (18.05.2020 — 24.05.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)     

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Любовь. В отношениях повезет, возможен переход на новый уровень.

Здоровье. Расслабиться после изнурительного дня поможет творческая работа. 

Финансы. Хорошая новость заключается в том, что вы успеете сделать все запланированные дела. 

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)  

Любовь. Семья станет оплотом спокойствия и повлияет на вас позитивно. 

Здоровье. Из-за постоянного напряжения возможно обострение хронических заболеваний. 

Финансы. Постарайтесь обращаться за помощью лишь в тех случаях, когда без нее невозможно обойтись. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Эгоизм в отношении самых близких может обернуться глобальной ссорой, в ходе которой придется выяснить множество сложных вопросов. 

Здоровье. Концентрируйтесь на позитивных вещах, чтобы снизить уровень стресса в своей жизни. 

Финансы. Уровень заработка останется на прежних позициях, однако вам поступит предложение о новой работе. 

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Наступает период знакомств романтического характера!

Здоровье. Астрологи советуют умерить пыл в спорте и не стремиться к рекордам, если вы новичок. 

Финансы. Если не уделять достаточно времени делам, можно столкнуться с неподъемным объемом работы перед дедлайном. 

ЛЕВ (23.07–23.08)

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Любовь. Ожидаются важные события, которые повлияют на межличностные отношения. 

Здоровье. Строгая диета приведет к проблемам со здоровьем, если вы и дальше будете так сильно ограничивать себя в еде. 

Финансы. Важно не только пользоваться завоеванной репутацией, но и регулярно улучшать навыки в выбранной отрасли. 

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Для решения проблем у вас есть богатый жизненный опыт, прислушайтесь к себе. 

Здоровье. Отказ от вредной привычки сделает вас здоровее и позволит оставить хроническую усталость позади. 

Финансы. Влияние со стороны друзей или коллег окажется губительным, не поддавайтесь ему. 

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Со своим партнером можете смело планировать романтический досуг, все пройдет отлично. 

Здоровье. Позвольте себе ошибаться, не стремитесь к аморфной идеальности, от этого вы только нервничаете. 

Финансы. Заработки будут зависеть от ваших умений договариваться с людьми. 

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. В вашей жизни появятся новые люди, которые заставят вас реагировать на все максимально остро. 

Здоровье. Эмоции требуют ресурсов, если их слишком много, можно и перегореть. 

Финансы. Денег на все ваши приходите не хватит, придется довольствоваться малым. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

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Любовь. Соревновательный элемент в отношениях лишь обрадует вас. 

Здоровье. Вы находитесь в отличной физической форме, но не забывайте поддерживать ее.

Финансы. Ожидаются профессиональные достижения и победы, вскоре они обеспечат вам дополнительную прибыль. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Неделя будет эмоциональной, вслед за смехом вы иногда можете дойти до слез. 

Здоровье. Вам нужен четкий план оздоровления на несколько недель. 

Финансы. Сейчас следует заняться вещами, которые не только принесут вам удовлетворение, но и улучшат качество жизни в целом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Подходите ответственно к делам, о которых вас просит вторая половинка. 

Здоровье. Внимательно следите за своим состоянием, без отдыха нельзя работать несколько недель подряд. 

Финансы. Скорее всего, у вас появятся новые обязанности и дополнительная работа. 

РЫБЫ (21.02–20.03)

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Любовь. Не забывайте об обещаниях, данных второй половинке в моменты счастья. 

Здоровье. Самое время поддержать организм витаминами. 

Финансы. В работе потребуются обязательность и готовность следовать дедлайнам. 

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