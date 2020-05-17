Гороскоп на 18 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 мая 2020 года, понедельник.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака ОВЕН (21.03 – 20.04)

У вас будет достаточно сил, вдохновения и удачи для решения сложных и напряженных дел.

Любовь. Возможно, вам стоит больше доверять партнеру – и тогда отношения наладяться.

Здоровье. Старайтесь употреблять менше острого.

Деньги. Важные финансовые вопросы лучше решить в начале недели.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)

Время будет успешным, особенно для новых дел. Все пройдет на мажорной ноте. Возникающие вопросы будут решаться быстро и без особых проблем.

Любовь. Возможны серьезные испытания.

Здоровье. Вы в отличной спортивной форме.

Деньги. Не рискуйте, совершая необдуманные покупки.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)

Скорее всего, возникшие задания потребуют от вас максимума усилий. Постарайтесь найти такие решения, чтобы ваша личная жизнь нисколько не пострадала.

Любовь. Отношения будут с ноткой неожиданности и с приятными сюрпризами.

Здоровье. Благоприятное время для укрепления иммунитета,

Деньги. Получите честно заработанное.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака РАК (22.06 – 22.07)

Вам сопутствует удача. Не забывайте, что капризная фортуна уважает трудолюбивых, и будьте готовы серьезно взяться за дело. Тогда и результат вас

порадует. за место под солнцем

Любовь. Легкие физические нагрузки поддержат вас в тонусе.

Здоровье. Стоит уделить больше времени сну.

Деньги. Накопленное и заработанное с радостью потратьте на тех, кто вам дорог.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака ЛЕВ (23.07 – 23.08)

Грядут перемены! Присмотритесь к ситуации и подумайте, какая роль в этой истории для вас наиболее подходящая. И не останавливайтесь на достигнутом!

Любовь. Не «душите» партнера своей заботой, оставьте возможность проявить себя.

Здоровье. Пейте больше жидкости.

Деньги. Покупки будут удачнее ближе к выходным.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака ДЕВА (24.08 – 23.09)

Вы блестяще проявите себя сегодня. Возможно даже, займетесь чем-то совершенно новым.

Любовь. Чтобы избежать сцен ревности, не давайте повода.

Здоровье. Благоприятный период для начала диеты.

Деньги. Впоєне вероятно, вам вернут одолженное или получите заслуженную премию.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Помните: тише едешь – дальше будешь. В эти дни вам предоставится возможность исправить что-то в своей жизни.

Любовь. Советуйтесь с пратнером по возникающим вопросам. Вас наверняка поймут и поддержат.

Здоровье. Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов.

Деньги. В материальном плане ситуация сложится в вашу пользу.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака СКОРПИОН (24.10 – 22.11)

Займитесь в первую очередь личными делами и интересами. Можете также посвятить это время планированию важных дел.

Любовь. Несмотря ни на что в амурных делах вам сопутствует успех. Наслаждайтесь!

Здоровье. Не испытывайте организм на прочность, восстанавливайте силы.

Деньги. В финансах доверяйте проверенным людям.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

Деловые вопросы и работа выйдут на первый план. Отдавайте предпочтение команде и сотрудничеству, не отделяйтесь от коллектива.

Любовь. Дайте волю чувствам и эмоциям. Партнер оценит ваш романтический порыв.

Здоровье. Энергии у вас хоть отбавляй.

Деньги. Возможен неожиданный заработок.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)

В это время и звезды, и окружающие будут способствовать вашему успеху. Вы наверняка останетесь довольны собой и приятно пообщаетесь со старыми знакомыми.

Любовь. Уступите партнеру – выполните его просьбу.

Здоровье. Вашего заряда бодрости и оптимизма хватит и на окружающих.

Деньги. В материальном плане вы не менее удачливы. Подумайте, как воспользоваться этим временем.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Уделите внимание тем делам, которые давно откладывали и которые, возможно, дадут результаты лучше ожидаемых.

Любовь. Намечаются перемены к лучшему.

Здоровье. Время для омолаживающих и укрепляющих процедур.

Деньги. Неделя удачна для улучшения благосостояния.

Гороскоп на 18 мая 2020 года для знака Зодиака РЫБЫ (20.02 – 20.03)

У вас отличные шансы преуспеть как в старых делах, так и в новых проектах. Участвуйте, общайтесь, проявите себя!

Любовь. Вероятно, вам предстоит интересное знакомство.

Здоровье. Ничто вашему самочувствию не угрожает.

Деньги. Получите заработанное.