Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый честный астрологический прогноз на неделю с 29 июня по 5 июля для всех знаков Зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Для многих ожидается настоящая неделя споров. Причем напряженные ситуации будут складываться и у вас самих, и у окружающих, но важным окажется именно ваше решение. Выбирайте компромиссы, а не конфликты, однако не поступайтесь своими главными принципами.

Любовь. Чаще улыбайтесь – чье-то сердце отзовется.

Здоровье. К недугам наиболее чувствительны рожденные в первую декаду апреля.

Финансы. Деловые вопросы важнее семейных отношений.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Звезды советуют полагаться на поддержку человека, который ближе всех к вам (ведь не зря его подпустили?), – как говорится, и в горе, и в радости. А вот другое окружение Может оказаться не столь расположенным к вам. Так что у знакомых помощи лучше не просить, а заплатить профессионалам.

Любовь. Одиночек может ждать перспективная встреча в выходные.

Здоровье. Интенсивные упражнения лучше пока отложить.

Финансы. Научитесь решать денежные вопросы со спутником жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Со всеми запросами обращайтесь к миру – например, читайте свежую литературу на иностранных языках (самое время подтянуть уровень!), напомните коллегам, что делаете общее дело, в конце концов найдите бьюти-мастера не рядом с домом, а на другом конце города. И получайте комплименты!

Любовь. Дамы, время для экспериментов со стилем, если намерены привлечь партнера.

Здоровье. Заниматься с тренером можно и в паре – даже онлайн.

Финансы. Вероятно, средств на все грандиозные планы не хватит.

РАК (22.06–22.07)

Обменивайтесь с окружающими советами – нельзя быть экспертом во всем, а вот поделиться знаниями очень просто и полезно. Проблемной сферой, хоть и не для всех, может оказаться финансовая, особенно если речь о больших суммах. Зато перемены ожидаются скорее позитивные.

Любовь. Поддерживайте самооценку – станете привлекательнее.

Здоровье. Рекомендуются релакс-процедуры.

Финансы. Не исключены крупные покупки для общего блага.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Мелочи будут стремиться поглотить ваше внимание, однако сейчас важны стратегические планы – тем более светила сулят открытие способности к прозрению (на этот период). Если сомневаетесь в себе (и такое бывает) – посоветуйтесь с верными друзьями. И не пытайтесь сделать все сами.

Любовь. Общение в Сети сулит приятные перспективы.

Здоровье. Велик риск получить травму из-за нервного состояния. Подберите успокоительное.

Финансы. Новое дело или позиция на работе может «выстрелить».

ДЕВА (24.08–23.09)

Улучшить материальное положение, скорее всего, поможет интуиция – подскажет, в какую сторону двигаться, каких подводных камней опасаться и как убедить людей делать то, что нужно именно вам. Однако не увлекайтесь: важны также ваша последовательность и выбор приоритетов.

Любовь. Выбор недели: перспективная работа или близкий человек (он готов на уступки).

Здоровье. Приступы вялости связаны с психическим настроем, а не физическим состоянием.

Финансы. Вспомните о влиятельных знакомых.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Даже если вы точно знаете свои цели, проанализируйте свой график. В первой половине недели продуктивны действия «на выезде», во второй – точность и выдержка. Но карьерные «плоды» пока не ожидаются. Удачный период для тех, кто овладевает знаниями.

Любовь. Спутник жизни готов преподнести сюрприз.

Здоровье. Позаботьтесь о правильном режиме питания.

Финансы. Старайтесь угодить начальству и вкладывайтесь в духовное развитие.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Главное – держать чувства под контролем: не подавлять, но проявлять экологично. Особенно если на кону личная жизнь – свадьба, переезд в семейное гнездо, вояж вдвоем. В сфере профессиональной наступает время строить максимально амбициозные планы и развивать проекты.

Любовь. Удачный период для любых важных событий.

Здоровье. Профосмотр будет достаточно информативным. Не упустите возможность.

Финансы. Если ожидалась прибыль, ее размер порадует.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Если ваше материальное благополучие зависит от вышестоящих, на них и полагайтесь. Личный креатив обеспечит тех, чьи мысли не слишком заняты деньгами. Однако уровень будет не столь высок, как хотелось бы. Также придется быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства.

Любовь. Хорошее время, чтобы обсудить все назревшие вопросы.

Здоровье. Не экспериментируйте с непривычной едой.

Финансы. Удача ждет тех, кто занят в не самых «материальных» сферах.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Строгая диета требует снижения физической и умственной активности – помните об этом, если решите выбрать режим «Жесткий ЗОЖ». Кому-то он может быть показан, но большинству достаточно обычных прогулок и сбалансированного рациона. Тем более от работы не отвертеться, да и не стоит.

Любовь. Отложите выяснение того, кто в семье главный. Действуйте сообща.

Здоровье. Обратите внимание на кости, особенно таза и бедер.

Финансы. Крупные покупки – только по согласованию с близкими.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Все планы и мечты могут обернуться своей противоположностью. Но будет это, скорее всего, по вашему собственному хотению. Потому что на рутину сил больше нет, а новый мир – вот он, рукой подать да усилия приложить. Ну или уехать отдохнуть – на дозволенное карантином расстояние.

Любовь. Избранник или избранница откроет для вас новые горизонты.

Здоровье. Максимум осторожности в дороге.

Финансы. Уик-энд за городом стоит своих денег.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Успехи на трудовом поприще могут обернуться ощущением собственной незаменимости – но именно оно обманчиво. Вы действительно предлагаете и делаете толковые вещи, только не заноситесь перед сотрудниками. А в целом, не теряйте энтузиазма и чаще общайтесь со старшими родственниками.

Любовь. Ревность непросто утолить… Не только вашу.

Здоровье. Ходьба – это тоже физическая активность!

Финансы. Можно отважиться на действия с крупными суммами.