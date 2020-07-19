Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (20.07.2020 — 26.07.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03 –20.04)

Делайте свои дела без спешки, не обращая внимания на тех, кто будет говорить вам под руку. Это особенно важно, если заканчиваете сложный либо затяжной проект. Зато в выходные можно отдаться творчеству или просто провести время в свое удовольствие.

Любовь. Постарайтесь не спорить с каждым словом своего партнера.

Здоровье. Опасный период – понедельник и вторник.

Финансы. Возможно, придется запустить руку в кубышку.

ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)

Основные неприятности этого периода могут поджидать на дороге – от штрафов до поломок средства передвижения. Если удастся избежать этого, настроение будет на высоте, и это поможет наладить отношения с окружающими как в деловой сфере, так и дома.

Любовь. Удачный период для признаний в любви.

Здоровье. Будьте осторожны в пятницу.

Финансы. Расходов потребуют мероприятия с гостями.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)

Актуализируется сфера знакомств, однако – внимание! Среди людей, которые будут появляться в вашей жизни, найдутся как влиятельные и расположенные к вам, так и обманщики, желающие воспользоваться вами. При удачном развитии ситуации возможен карьерный рост.

Любовь. Одиночки, вспоминайте навыки флирта!

Здоровье. Вредные привычки готовы сдаться и отступить.

Финансы. Во второй половине недели можно совершать крупные покупки.

РАК (22.06 –22.07)

Чтобы не обижаться на тех, кто и не думал вас обижать, сосредоточьтесь на главном и действительно интересном – постановке целей и продумывании путей их достижения. Неплохо, например, спланировать небольшое путешествие или поискать образовательные курсы по душе.

Любовь. Ваше очарование на максимуме.

Здоровье. Избыток калорий не пойдет на пользу.

Финансы. Позвольте себе наконец-то ту самую дорогую вещь.

ЛЕВ (23.07 –23.08)

Поддаваться на провокации? Нет. Раздавать обещания? Нет. Провести «тюлений» уик-энд? Нет. Пытаться вывести кого-то на чистую воду? Нет. Разобраться в ошибках прошлого и проявить инициативу по-новому? А вот это попробуйте! Кстати, люди готовы пойти за вами.

Любовь. Все перемены зависят от вас, даже интерес к другому типажу.

Здоровье. Серьезных проблем не предвидится, кроме некоторой нервозности.

Финансы. Чтобы не залезть в долги, контролируйте расходы.

ДЕВА (24.08 –23.09)

Избежать сложностей удастся только в уединении, которое и небесные покровители рекомендуют: сейчас можно посещать места духовной силы. Иначе ограничьте общение ближним кругом либо проверенными соратниками. Родительского внимания потребуют дети.

Любовь. Решительный разговор расставит все по местам.

Здоровье. Никаких экстремальных нагрузок.

Финансы. Противопоказаны азартные игры.

ВЕСЫ (24.09 –23.10)

Важные проекты пока стоит отложить. Лучше всего будут даваться привычные, даже рутинные занятия, и обнаружится, что их немало. Выполняйте по очереди. Сил прибавится во второй половине недели, так что сумеете наверстать упущенное. Удачны короткие поездки.

Любовь. С интересным человеком могут познакомить друзья.

Здоровье. Самое время для профилактических мер. Посоветуйтесь с терапевтом.

Финансы. Вероятен приятный сюрприз.

СКОРПИОН (24.10 –22.11)

Ловите волну удачи! Встречи с большой вероятностью будут проходить результативно. Предложения, скорее всего, окажутся выгодными. Даже романтическое знакомство может подарить те самые чувства. Разве что, отправляясь в поездку, проверьте документы – и не один раз.

Любовь. Используйте свое красноречие.

Здоровье. Отложите комплексные обследования.

Финансы. Можно рассчитывать на заслуженное повышение.

СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)

Вот уж нескучная неделя! Хотя с такими «приключениями» кто-то предпочел бы поскучать. Расслабиться и пустить дела на самотек не удастся ни в одной сфере: на работе аврал, дома без вас никак, избранник похвастается всеми своими «тараканами», ПДД будут нарушать все, кроме вас…

Любовь. Если не хотите расставания, будьте снисходительнее.

Здоровье. Следите, чтобы на фоне стрессов не обострились язва или гастрит.

Финансы. Вероятны сложности с онлайн-платежами.

КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)

Отношения с самыми родными и близкими вряд ли порадуют. Но в ваших силах взглянуть на ситуацию под другим углом и найти прекрасные качества в тех, кто, кажется, задался целью вывести вас из себя. Такое осложнение могут иметь вопросы, связанные с совместным имуществом.

Любовь. Ищите компромиссы.

Здоровье. Не исключено снижение общего тонуса.

Финансы. Вернуть взятые сейчас деньги будет сложно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)

Фокус внимания – не на коллегах (они не прочь подкузьмить, так что меньше откровенности), а на родных и близких. И на себе. Все неурядицы отступят на сеансе массажа или даже в домашней ванне с пенкой. Хорошей поддержкой может стать беседа с тем, кому давно доверяете.

Любовь. Позвольте спутнику жизни заботиться о вас.

Здоровье. Может подвести пищеварение – выбирайте качественные продукты.

Финансы. Свадьбы, юбилеи – не поскупитесь на подарки.

РЫБЫ (21.02 –20.03)

В понедельник возможна судьбоносная встреча, но это не повод перестать уделять внимание близким людям, особенно детям. Кстати, их непослушание может быть проявлением ревности. Вспомните, что взрослый – именно вы. На работе не ввязывайтесь в бесперспективные начинания.

Любовь. Не стройте планов на будущее – просто получайте удовольствие.

Здоровье. Диеты неэффективны, а спортивные или лечебные курсы – наоборот.

Финансы. Вторая половина недели не слишком удачна.