Названы знаки Зодиака, которые могут сглазить
Сила эмоций некоторых знаков настолько сильна, что они могут даже сглазить, считают астрологи.
Будьте осторожны с Тельцом, ведь этот знак имеет мощную экстрасенсорную энергетику.знак обижается, тем больше копит в себе отрицательной и опасной энергии.
Если вам приходится общаться с Девой, имейте в виду, что она обладает множеством скрытых талантов.
Дурной глаз относится к их числу!
Поверьте на слово, нет большего специалиста в разнообразных оккультных практиках, чем Скорпион.
И это делает знак еще более опасным, ведь от природы Скорпион способен одним лишь взглядом навредить человеку и забрать у него удачу.
Напомним,