Названы знаки Зодиака, которые могут сглазить

Сила эмоций некоторых знаков настолько сильна, что они могут даже сглазить, считают астрологи.

Будьте осторожны с Тельцом, ведь этот знак имеет мощную экстрасенсорную энергетику.

Чаще всего достается близким и приближенным, особенно если Телец начинает подозревать их в предательстве. Чем дольше этот знак обижается, тем больше копит в себе отрицательной и опасной энергии.

Если вам приходится общаться с Девой, имейте в виду, что она обладает множеством скрытых талантов.

Дурной глаз относится к их числу!

Дева болезненно реагирует на критику и однажды может выплеснуть на невинного человека весь свой негатив. Слова Девы всегда точные, они бьют по самооценке и запоминаются на долгое время, что может обернуться неприятностями.

Поверьте на слово, нет большего специалиста в разнообразных оккультных практиках, чем Скорпион.

И это делает знак еще более опасным, ведь от природы Скорпион способен одним лишь взглядом навредить человеку и забрать у него удачу.

Напомним,