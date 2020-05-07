Названы знаки Зодиака, которые могут сглазить

7 мая 2020 22:00 Алла Лысак
Названы знаки Зодиака, которые могут сглазить
Названы знаки Зодиака, которые могут сглазить

Сила эмоций некоторых знаков настолько сильна, что они могут даже сглазить, считают астрологи.

Будьте осторожны с Тельцом, ведь этот знак имеет мощную экстрасенсорную энергетику. 

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Чаще всего достается близким и приближенным, особенно если Телец начинает подозревать их в предательстве. Чем дольше этот знак обижается, тем больше копит в себе отрицательной и опасной энергии.

Если вам приходится общаться с Девой, имейте в виду, что она обладает множеством скрытых талантов. 

Дурной глаз относится к их числу!

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Дева болезненно реагирует на критику и однажды может выплеснуть на невинного человека весь свой негатив. Слова Девы всегда точные, они бьют по самооценке и запоминаются на долгое время, что может обернуться неприятностями.

Поверьте на слово, нет большего специалиста в разнообразных оккультных практиках, чем Скорпион.

И это делает знак еще более опасным, ведь от природы Скорпион способен одним лишь взглядом навредить человеку и забрать у него удачу. 

Напомним,

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