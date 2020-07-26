Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (27.07.2020 — 02.08.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Попытки разобраться и навести порядок в текущей ситуации вряд ли будут так уж плодотворны. А вот планирование и определение стратегических целей внесут необходимую ясность. Избыток адреналина, который может сбивать с толку, лучше сгонять в спортзале или занимаясь физическим трудом.

Любовь. Экстремальные удовольствия – только если партнер непротив.

Здоровье. Спорт поможет поддерживать себя в тонусе.

Финансы. Внимания потребуют семейные обязательства.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Прислушивайтесь к рабочим предложениям, особенно если они поступают из-за рубежа. Возможно, в этой сфере пора что-то менять? Семейные и романтические отношения порадуют тех, кто родился в начале апреля. Остальным звезды предрекают напряженную неделю.

Любовь. Отношения в паре прочих родственников не касаются.

Здоровье. Не стоит игнорировать ощущения тревоги и раздражения.

Финансы. Не потратьте крупную сумму на мелочи.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Не забывайте главное правило: сначала вы, потом все остальные. Иначе рискуете завалиться в стресс, пытаясь выполнить все рабочие задания, да еще и помочь друзьям с их сложностями. Кстати, если не уверены, что потянете долгий проект, отдайте предпочтение более короткому.

Любовь. Будьте снисходительны к партнеру, и он ответит тем же.

Здоровье. Не время для излишеств: лучше меньше, да лучше.

Финансы. Благоприятный период.

РАК (22.06–22.07)

Некоторая нестабильность ситуации может порождать сомнения в собственных силах. Однако звезды советуют проявлять активность и найти способ переключиться на позитив – например, встретиться с друзьями (если это не заденет того, кто рядом) или посетить культурное мероприятие.

Любовь. Недостаток средств может осложнить жизнь в паре.

Здоровье. Берегите ноги, особенно если приходится много ходить и бегать.

Финансы. Свободную сумму используйте, чтобы рассчитаться с долгами.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Как только завершите все дела, которые долго откладывали, ждите массы новых интересных предложений: старое пока мешает новому. Да, придется приложить усилия, но этого давно не хватало. Возможно напряжение в семье или паре, если вы склонны настаивать на своем.

Любовь. Ваша самоуверенность может подзадорить соперника.

Здоровье. При ощущении усталости поможет массаж.

Финансы. Ситуация пока неустойчивая.

ДЕВА (24.08–23.09)

Может. показаться, что окружающие ведут себя как-то странно. Небесные светила не рекомендуют играть в детектива – все разрешится и без вас. А вот если преисполнены сомнений насчет событий собственной жизни, не стесняйтесь советоваться с верными друзьями.

Любовь. Не исключен давно назревавший кризис.

Здоровье. Эффективны процедуры по исправлению того, что кажется несовершенством.

Финансы. Не тратьте все, создавайте НЗ.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

В деловой и общественной сферах повышается риск конфликтов из-за нездоровой конкуренции. Дружбу, даже давнюю, может подпортить материальный вопрос. А отношения с любимым человеком окажутся под угрозой, если потянет на излишнюю откровенность.

Любовь. Меньше говорите – больше слушайте.

Здоровье. Боли в средней части туловища могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

Финансы. Проверьте свой бюджет, чтобы не выбиться из лимитов.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Все свои инициативы или просто этапы работ обсуждайте с вышестоящими, чтобы потом никто не попрекнул, мол, не за свое дело взялись. Расклад не самый приятный, но этот период скоро закончится. А кого-то ситуация наконец подтолкнет стать самому себе начальником или работать только с приятными партнерами.

Любовь. Уверенность в своих силах будет полезна в этой сфере.

Здоровье. Подберите подходящую физическую нагрузку.

Финансы. В четверг могут потребоваться расходы на семью.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Предыдущее напряжение, накопившаяся усталость, разнообразные сомнения – «плодородная почва» для необдуманных, импульсивных поступков. Увы, они могут угрожать вашей репутации (если уже не повредили). Трудно придется и тем, кто осваивает новые знания.

Любовь. Никаких курортных романов!

Здоровье. Приучитесь делать утреннюю зарядку.

Финансы. Собирайте средства в восстановительный отпуск.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Если будете пользоваться своим навыком договориться с кем угодно и о чем угодно, все пойдет как по маслу. Дополнительный стимул – соображения о пользе предпринятого для самых близких людей. Однако старайтесь не перегибать палку, иначе упустите полезные связи из прошлого.

Любовь. Все чувства должны быть взаимны и сбалансированы.

Здоровье. Напомнят о себе воспаления суставов.

Финансы. Расходы и доходы обеспечивает недвижимость.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Пока вы не в силах совладать с внешними обстоятельствами, наведите порядок в документах – возиться с пыльными бумажками скучно, но помогает меньше беспокоиться о том, на что повлиять нельзя. Привлеките к процессу детей – и вам проще, и они под присмотром.

Любовь. Флирт – еще не значит роман. Но не возбраняется.

Здоровье. Следите за состоянием кожи и опасайтесь травм рук.

Финансы. Кое-кто вспомнит, что задолжал вам. Или вы сами это вычислите по бумагам.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Долой все устаревшее и надоевшее, что мешает благополучной жизни, – от бабушкиного торшера до позиции, где карьерных или финансовых подвижек не предвидится. Главное – не упустите этот шанс, если Мироздание начнет проверять вас на прочность, добавив забот на работе и дома.

Любовь. Если разногласия улажены, можно начинать совместную жизнь.

Здоровье. Не забывайте о визитах к эндокринологу.

Финансы. Положение достаточно стабильное, но лишние траты не рекомендованы.