Лунный календарь: гороскоп на 26 июля 2020 для каждого знака Зодиака

26 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 26 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли останется в созвездии Весов.

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Период лунных Весов астрологи считают благоприятным для общения. Вы можете как завязывать новые знакомства и принимать у себя дома гостей, так и провести целый день с самыми близкими партнерами, романтическими и деловыми.

Импульс и заряд вдохновения получат художники и люди, работающие с искусством в целом.  

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Седьмой лунный день считается провокационным. Вас могут вынудить сделать что-то резкое или произнести вслух обидные слова. С людьми, способными вывести вас на эмоции, сегодня лучше не общаться.

Опасно думать о плохом, мысли имеют тенденцию реализовываться. 

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