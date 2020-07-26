Лунный календарь: гороскоп на 26 июля 2020 для каждого знака Зодиака
26 июля 2020 00:10
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли останется в созвездии Весов.
Период лунных Весов
астрологи считают благоприятным для общения. Вы можете как завязывать новые знакомства и принимать у себя дома гостей, так и провести целый день с самыми близкими партнерами, романтическими и деловыми.
Импульс и заряд вдохновения получат художники и люди, работающие с искусством в целом.
Седьмой лунный день считается провокационным. Вас могут вынудить сделать что-то резкое или произнести вслух обидные слова. С людьми, способными вывести вас на эмоции, сегодня лучше не общаться.
Опасно думать о плохом, мысли имеют тенденцию реализовываться.